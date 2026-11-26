Herkesi Zehirleyen Partikül Maddelerden Korunmak İçin Evde Alınabilecek 10 Basit Önlem
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Hava kirliliği her yerde. Gözle göremediğimiz ince partiküller, soluduğumuz havaya karışarak evlerimize kadar ulaşıyor. Peki, evinde soluduğun havayı daha temiz hale getirmek için neler yapabilirsin? Birlikte bakalım!
1. Hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde pencerelerini açma.
2. Evinin havasını temizlemek için HEPA filtreli bir hava temizleyici kullanabilirsin.
3. Nemli bezin gücünden faydalan.
4. Yemek pişirirken davlumbazı çalıştır.
5. Dumanı evinin içine sokma.
6. Mum ve tütsüden uzak dur.
7. Hava kalitesi ölçümlerini takip et.
8. Orman yangınlarının ve yoğun dumanın etkili olduğu günlerde evini koru.
9. Isınma ve yemek pişirme sırasında oluşan kirleticilere karşı önlem al.
10. Temiz hava için bireysel önlemlerin yanında çevre politikalarını da önemsemelisin.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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