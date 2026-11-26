Evde kullanılan bazı ısınma ve pişirme sistemleri, çalışma biçimlerine bağlı olarak iç ortam havasına partikül veya başka kirleticiler salmakta. Odun ya da kömür gibi yakıtların yakılması, dumanın ve ince parçacıkların oluşmasına sağlamakta. Isınma sistemlerinin düzenli bakımını yaptırman çok önemli. Yanma gerçekleşen cihazlarda uygun baca ve hava tahliyesi bulunmasının da güvenlik açısından kritik olduğunu eklemiş olalım. Mümkün olduğunda daha az kirletici oluşturan ve enerji verimliliği yüksek sistemlere yönel.