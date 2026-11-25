Biraz da Fransa semalarına gidelim. Lens, son kömür madenini 1986'da kapattıktan sonra ekonomisini canlandırmak için farklı yollar aradı. Bu arayışın en ilginç sonuçlarından biri, dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin kentte bir şube açması oldu. Louvre-Lens 2012'de kapılarını açarak bölgenin sanat ve kültür alanında da ziyaretçi çekmesine katkıda bulundu. Eski madencilik bölgesinin kültürle yeniden tanıtılması da otomatik olarak kentin yalnızca sanayi geçmişiyle hatırlanmasının önüne geçebilecek bir fırsat yarattı. Lens oldukça iyi bir örnek, büyük kültür yatırımlarının eski sanayi kentlerine yeni bir kimlik kazandırabileceğini gösterirken turizm gelirlerinin ve yeni istihdamın kendiliğinden oluşmadığını, bunların uzun vadeli planlamayla desteklenmesi gerektiğini de hatırlatıyor.