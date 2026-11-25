Dünyada Madenlerin Kapanmasının Ardından Kendini Yeniden Kuran Şehirler
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Dünyanın dört bir yanında madenlerin kapanmasıyla zor günler yaşayan şehirler, zamanla ekonomilerini ve yaşam alanlarını yeniden şekillendirmeye başladı. Kimi eski madenlerini turizme açtı, kimi doğayı canlandırdı, kimi de yeni iş alanları yaratarak geleceğe yatırım yaptı. Şimdi o şehirlerin hikayesine birlikte bakalım!
Asturias
Bottrop
Rybnik
Sawahlunto
Lens
Hamm
Ostrava
Bu şehirlerin ortak noktası, madenler kapandığında dönüşümün kendiliğinden gerçekleşmemesi.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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