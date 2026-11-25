Dünya Sanayi Öncesine Göre 1.37 Derece Daha Sıcak! Küresel Isınmanın Ensemizde Olduğunu Hissettiren Olaylar
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Küresel ısınma soframızdan soluduğumuz havaya, şehirlerdeki yaşamdan doğal afetlere kadar hayatımızın her alanını etkileyen bir gerçek. Dünya, 2025 yılında sanayi öncesi döneme göre 1,37 derece daha sıcak hale geldi. Üstelik bu artışın etkileri, aşırı sıcaklardan tarımsal kayıplara kadar pek çok alanda kendini gösteriyor. Peki, gezegenin giderek ısınması günlük hayatımızı nasıl etkiliyor ve önümüzdeki yıllarda bizi neler bekliyor? Tek tek bakalım...
Dünya'nın sıcaklığı 1,37 derece arttı ve 1,5 derece sınırına yaklaşmaktayız.
Sıcak hava dalgaları şehirleri yaşaması zor yerlere dönüştürüyor.
Kuraklık ve beklenmedik don olayları soframızdaki yiyecekleri etkiliyor.
Orman yangınları hem doğayı hem de soluduğumuz havayı tehdit ediyor
Hava kirliliği iklim kriziyle birleşerek sağlığımızı tehdit ediyor.
Seller ve aşırı hava olayları giderek daha büyük riskler yaratıyor.
Denizler ısınıyor, buzullar eriyor ve canlıların yaşam alanları daralıyor.
Küresel ısınmayı durdurmak için enerji ve ekonomi sisteminin değişmesi şart.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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