Küresel ısınmanın etkileri giderek daha görünür hale gelirken çözüme daha geniş bir perspektiften bakmak lazım. Fosil yakıtların enerji üretimindeki payının azaltılması, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılması ve sanayinin daha düşük karbonlu üretim yöntemlerine geçmesi gerekiyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak için enerji, ulaşım, sanayi, tarım ve ormancılık gibi sektörlerde kapsamlı dönüşüm gerekmekte. Bu dönüşümün ekonomik açıdan da fırsatlar yaratacak. Ancak bu değişimin çalışanları ve yerel toplulukları geride bırakmadan planlanması, yani adil bir geçişin sağlanması da çok önemli.