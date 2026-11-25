Sürücülerin kendi yakıtını kendisinin alması uzun süre mümkün değildi. 1947'de Frank Urich, Los Angeles'ta ilk self servis benzin istasyonunu açtı ve pompacıya gerek kalmadığı için yakıt fiyatları düştü. Küçük metal mandal ise bundan 10 yıl sonra pompalara eklendi. 1964'te Herb Timms uzaktan kontrol edilen pompaları icat etti ve çok geçmeden Amerikalılar yakıtlarını kendileri almaya başladı.

Mandalın işlevi oldukça basit. Tetiği yeterince yukarı çektiğinizde mandal aşağı iniyor ve tetiğin altındaki çentiklerden birine takılıyor. Genellikle iki çentik bulunuyor. Tabancaya yakın olan yakıtı yavaş, ikincisi ise daha hızlı akıtıyor. Böylece tetiği elinizle tutmak zorunda kalmadan pompayı depoda bırakıp arabanıza geçebiliyorsunuz.