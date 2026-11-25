Benzin Pompasındaki Küçük Mandal Ne İşe Yarıyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Benzin istasyonunda depoyu doldururken pompanın üç temel parçasıyla mutlaka karşılaşırsınız, tabanca, tetik ve tetik kısmının altındaki küçük metal mandal. Kimileri bu mandalın ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Kimileri ise onu tetiklerin altında boş yere sallanan bir parça sanıyor. Oysa bu minik parça, yakıt alma deneyimini sandığımızdan çok daha rahat hale getiriyor.
Küçük mandal, pompayı elinizle tutmadan yakıt almayı sağlıyor.
Pompa, depo dolduğunda tabancadaki küçük bir delik sayesinde kendini kapatıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın