Cannon Beach polisinden bir memur, 24 Kasım Salı günü saat 09.00'a yaklaşırken Tolovana Wayside'ın hemen güneyinde aracıyla kumsala giren bir adam gördü. Adam king tide'ları daha yakından izlemek istediğini söyledi. Memur ona okyanus kıyısında araç kullandığı için ceza kesti ve sahilden uzak durması konusunda uyardı.

Polis Şefi Rob Shultz, adamla sahilin güvenliğini konuştuğunu anlattı: 'King tide'ları izlemek için buraya gelinmesi güzel, ama bunu okyanusa saygı göstererek yapmak lazım. Acımasız ve öngörülemez; mesafeden, güvenli bir noktadan izleyin.'

Yaklaşık 10.30'da polis ve itfaiyeye bir ihbar ulaştı: Ecola Creek yakınında bir kişi ve köpeği denize sürüklenmişti. Ekipler, ihbara konu olan kişinin sabah uyardıkları adamın ta kendisi olduğunu anladı. Adam, Second Street plaj girişindeki merdivenlerde dururken tasmalı köpeği kumsalda yürüyordu.