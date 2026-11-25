Polisin Uyardığı Adam 2 Saat Sonra Dev Dalgaya Kapıldı: Oregon'da Köpeğiyle Birlikte Denize Sürüklendi
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ABD'nin Oregon eyaletindeki Cannon Beach'te 24 Kasım Salı sabahı, mevsimlik yüksek gelgit olan king tide nedeniyle sahilden uzak durması için polis tarafından uyarılan bir adam, iki saat sonra köpeğiyle birlikte dev bir dalgaya yakalandı. Bir görgü tanığının kaydettiği görüntülerde adam sahil merdivenlerinde dururken dalga önce köpeği, ardından kendisini sürüklüyor; ikisi de sağ kurtuldu.
Kaynak: Daily Mail
Sabah polisten ceza yiyen adam, öğleye varmadan aynı sahilde merdivenlerde dalgaları izliyordu.
Dalga önce köpeği yakaladı, adam tasmayı elinden kaçırıp ayağını yerden kesen suyla savruldu.
Adam başka bir merdivene tutunup kendi çıktı, köpeği ise görgü tanıkları deniz duvarının dibinden kurtardı.
Cannon Beach'te king tide uyarıları cuma gününe kadar sürüyor, açık denizde dalgalar 12 metreyi aşabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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