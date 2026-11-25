Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıllık birliktelikleri ardından 25 Kasım'da nikah masasına oturdu. Şubat ayında gelen evlilik teklifinin ardından haziranda nişanlanan çiftin düğünü, magazin dünyasının tanınan isimlerini bir araya getirdi. Düğüne katılan ünlü isimler arasında Reynmen, Cenk Tosun, Hande Doğandemir, Zuhal Topal ve Müge Uzman da vardı.