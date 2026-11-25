Derya Uluğ ve Asil Gök'ün Düğünü Ünlüler Geçidine Döndü!
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Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıllık birliktelikleri ardından 25 Kasım'da nikah masasına oturdu. Şubat ayında gelen evlilik teklifinin ardından haziranda nişanlanan çiftin düğünü, magazin dünyasının tanınan isimlerini bir araya getirdi. Düğüne katılan ünlü isimler arasında Reynmen, Cenk Tosun, Hande Doğandemir, Zuhal Topal ve Müge Uzman da vardı.
Yasemin-İdo Tatlıses çifti Derya Uluğ ile Asil Gök’ün düğününe katıldı.
Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina çifti mutlu gününde Derya Uluğ ile Asil Gök’ü yalnız bırakmadı.
Futbolcu Cenk Tosun ise eşiyle birlikte davetliler arasında yer aldı.
Reynmen, eşi Emire Cansu Kurtaran ile düğünde yer aldı.
Sunucu Zuhal Topal'a eşi Korhan Saygıner eşlik etti.
Hande Doğandemir de düğüne katıldı.
Müge Uzman da düğüne katılan ünlü isimlerdendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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