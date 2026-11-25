Gelinlik Gözüktü: Derya Uluğ ve Asil Gök'ün Düğününden İlk Görüntüler Geldi!
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Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini bu akşam nikah masasına taşıdı. Çift, şubat ayında gelen evlilik teklifinin ardından haziranda nişanlanmıştı. Düğünün ilk görüntülerini ise Magazin Kuryesi paylaştı.
Kaynak: Magazin Kuryesi
Derya Uluğ ve Asil Gök yaklaşık 10 yıldır birlikte.
Gök, Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Düğünden gelen ilk görüntüleri Magazin Kuryesi paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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