Çarpışmanın ardından araçta bulunanlar farklı hastanelere götürüldü. Kani’nin aktardığına göre Arya ile Asena Özçetin, Bilkent Şehir Hastanesi’ne, Cansu Akdeniz Kani ise Etimesgut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede beklerken fenalaşan Kani’nin tetkiklerinde iç kanama, omurga ve burun kırıkları tespit edildi. Bunun üzerine kendisi de yoğun bakıma alındı.

Kani, eşinin ve 30 yıllık dostunun hayatını kaybettiğini burada öğrendiğini söyledi. Paylaşımında o anı, “Önce Cansu’mu, sonra Asena’mızı kaybettiğimizi söylediler” sözleriyle anlattı.

Son açıklamasında gitarist Cihan’ın taburcu edildiğini, büyük kızı Arya’nın ise ameliyata alındığını belirtti. Bir yaşındaki Deniz’in beyin kanaması geçirdiğini ve entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındığını da aktardı.