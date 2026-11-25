Prova Yolunda Eşini ve 30 Yıllık Dostu Asena Özçetin'i Kaybeden Ekrem Kani Kazayı Anlattı
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Dragonborn grubunun üyesi Ekrem Kani, 23 Kasım Pazartesi akşamı Ankara’da konser provasına giderken geçirdikleri trafik kazasını anlattı. Kazada eşi Cansu Akdeniz Kani ile grubun vokalisti ve 30 yıllık dostu Asena Özçetin hayatını kaybetti. Acı haberi yoğun bakımda öğrendiğini söyleyen Kani, kazada yaralanan iki kızının durumuna ilişkin de bilgi verdi ve görgü tanıklarından kamera kayıtlarını paylaşmalarını istedi.
Dragonborn ekibi, 12 Aralık’taki konserin provasına gidiyordu.
Eşini ve Asena Özçetin’i kaybettiğini yoğun bakımda öğrendi.
Kazanın hemen öncesini gösteren kamera kayıtlarını istedi.
Asena Özçetin’le kaydettikleri şarkıyı onun anısına yayımlayacak
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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