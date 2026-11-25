Yakın bir arkadaşının ailesi her yıl bir tören düzenliyormuş: roller Şükran Günü'nde dağıtılıyor, Noel'de kostümlerle sahneleniyor, üstüne mekan bile kiralanıyormuş. Arkadaşı bunu tatil planı yaparken sıradan bir şeymiş gibi anlatınca grup ona bunun ne kadar garip olduğunu açıklamak zorunda kalmış.

—Reddit kullanıcısı okfine321