Çocukken Normal Sandık, Büyüyünce Fark Ettik: Ailelerin 13 Tuhaf Alışkanlığı
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Her evin kendine ait kuralları, alışkanlıkları ve tuhaf ritüelleri var. Sorun şu ki çocukken bunların hiçbirini sorgulamıyoruz. Reddit'te yazanlar, başka bir evin sofrasına oturunca ya da bir arkadaşlarının tepkisini görünce 'Bir dakika, bizimki normal değilmiş' diyerek şaşkına dönmüş.
[BuzzFeed, Reddit]
Her yemeğin yanında haşlanmış yumurta
Herkesin elini attığı tek iç çamaşırı çekmecesi
Yemek bitti mi? Yağmur da olsa yürüyüşe
Çorba sıcaksa tüm aile ağzınıza üflüyor
Krem peynir ve reçel yan yana, adı da sandviç
Her yıl dönümünde aile partisi, bir de cadı lakabı
Arkadaşın ailesinde burun temizleme usulü
Tatlı yerine mısır
Patatesleri birleştirip ortadan yemek
Bu evde kaşık sadece yemek için değildi
Kahvaltı sofrasında baba tamamen çıplak
Şükran Günü'nde dağıtılan Noel rolleri
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