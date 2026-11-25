Bilim İnsanlarını Şaşırttılar: Gorillerden Biri Merdiven Oldu, Diğeri Dalı Kopardı
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İki dişi gorilin, ulaşamadıkları dallara birbirinin sırtına çıkarak eriştiği görüntüler bilim dünyasının gündeminde. İsrail'deki Ramat Gan Safari'de yaşayan üvey kardeşler Amelia ve Lisha, güvenlik kameralarına üç kez 'canlı merdiven' kurarken yakalandı. Tel Aviv Üniversitesi araştırmacılarına göre bu, yetişkin goriller arasında nadiren kaydedilen ve kendiliğinden gelişen bir iş birliği örneği.
Önce kayaya, sonra kardeşinin sırtına
Lisha bir sonraki sefer kendiliğinden yanaştı
Birlikte ulaştılar ama her zaman paylaşmadılar
İnsan evrimine dair bir ipucu
İşte o anlar...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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