Eylül 2024'te bakıcılar, iki gorilin daha önce ulaşamadıkları büyük bir daldan sakin sakin yaprak ve kabuk yediğini fark etti. Dala nasıl ulaştıklarını anlamak için güvenlik kamerası kayıtlarını incelediler.

Görüntülerde daha baskın olan Amelia önce bir ağacın altındaki kayaya çıkıyor. Ardından Lisha da kayaya geliyor ve dört ayağının üzerinde sabit duruyor. Amelia kardeşinin sırtına tırmanıp ayağa kalkıyor, uzanarak yerden yaklaşık 4,5 metre yükseklikteki dalı kırıyor. Ağaç gövdesinin çevresindeki elektrikli bariyer, gorillerin ağaca doğrudan tırmanmasını engelliyordu.