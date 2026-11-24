Rock Müziğin Tanınan Vokalisti Asena Özçetin 53 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Asena Özçetin, 30 yılı aşkın süre rock ve metal dünyasında vokalist olarak yer aldı.
Özçetin, Yeter Ki Susma ve Bana Kalan gibi şarkılarıyla tanındı.
Özçetin'in vefatını meslektaşı Ogün Sanlısoy duyurdu.
Ekrem Kani, aynı kazada eşi Cansu Akdeniz'i de kaybettiğini duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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