Kazanın ayrıntıları, Ekrem Kani'nin paylaşımıyla ortaya çıktı. Kani, 'Canımın bir yarısını bıraktım. Geçirdiğimiz trafik kazasında eşim Cansu Akdeniz'i kaybettim' diyerek aynı kazada eşini kaybettiğini duyurdu. Eşini 'hayat arkadaşım, kızlarımızın annesi' diye anan Kani, aynı kazada 30 yıllık dostu, Dragonborn'un vokalisti Asena Özçetin'i de kaybettiğini belirtti: 'Acımız çok büyük.'

Kani, kazada 11 yaşındaki kızının ameliyata alındığını, bir yaşındaki kızının ise yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü anlattı. Kendisinin de omurgasında ve burnunda kırık olduğunu, iç kanamasının sürdüğünü söyleyen Kani, 'Şu an tek dileğim kızlarıma yeniden sarılabilmek' dedi. Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eden Kani, kızları için dua istedi. Defin ile ilgili bilgi verileceğini de ekledi.