Gelecekteki Eşinin Mesleğini Tahmin Edelim!
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Gelecekte hayatını birleştireceğin kişinin nasıl biri olacağını hiç merak ettin mi? Peki ya mesleğini? Belki yoğun temposuyla dikkat çeken bir doktor, yaratıcı fikirleriyle öne çıkan bir mimar, takım elbisesiyle toplantıdan toplantıya koşan bir iş insanı ya da dünyayı keşfetmeyi seven bir pilot olacak! Şimdi yapacağın seçimlerle gelecekteki eşinin hangi mesleği yapabileceğini tahmin ediyoruz. Bakalım kalbinin yolunu hangi meslekten biri kesecek?
1. Bir hafta sonunu nasıl geçirmek isterdin?
2. Bir insanda seni en çok etkileyen özellik hangisi?
3. Hayalindeki ev nasıl bir yer olurdu?
4. Birlikte tatile çıktığınızda eşinin nasıl biri olmasını istersin?
5. Hangi ortamda kendini daha mutlu hissedersin?
6. Eşinin hangi konuda başarılı olmasını isterdin?
7. Birlikte yaşayacağınız hayatın temposu nasıl olsun?
8. Eşinin telefonunda en çok hangi uygulamaları görmeyi beklersin?
Gelecekteki Eşin Bir İş İnsanı veya Finans Uzmanı!
Gelecekteki Eşin Bir Doktor veya Psikolog!
Gelecekteki Eşin Bir Pilot!
Gelecekteki Eşin Bir Mimar veya Yazılım Mühendisi!
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