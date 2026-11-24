Düzenlemede hangi ölçütlerin öne çıkacağı da Yılmaz'ın açıklamasında yer aldı. 'Prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar' diyen Yılmaz, bu iki kriterin hesaplamada dikkate alınacağını ifade etti.

Zam oranına ya da maaşların hangi formülle artacağına dair bir rakam ise paylaşılmadı. Yılmaz, çalışma tamamlandığında ayrıntıların Meclis'in takdirine sunulacağını, kamuoyunun da detayları o zaman öğreneceğini belirtti.