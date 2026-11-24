Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak? Cevdet Yılmaz: “Emekli Maaşına Enflasyon Üzerinde Zam Yapacağız”
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından emekli maaşı düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, çalışmanın temel hedefinin emeklilerin gelirlerinde enflasyonun üzerinde bir artış sağlamak olduğunu belirtirken, prim gün sayısı ve yaşın düzenlemede önemli unsurlar olacağını söyledi. Seyyanen zam ile refah payının birlikte uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netleşmedi.
Yılmaz'a göre düzenlemenin özü belli: Tüm emeklileri kapsayan, enflasyonun üzerinde bir artış.
Prim gün sayısı ve yaş, düzenlemede belirleyici kriterler arasında yer alıyor.
Seyyanen zam mı, refah payı mı, ikisi birden mi? Yılmaz bu soruya kesin bir yanıt vermedi.
Öte yandan dört kurum aynı masada: Düzenleme yılbaşından önce Meclis'e sunulacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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