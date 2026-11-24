Bu Testle Zihninin Çılgınlık Seviyesini Ölçüyoruz!
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Hiç kimse senin zihninden geçenleri tam olarak bilemez. Dışarıdan son derece sakin, mantıklı ve kontrollü görünürken kafanın içinde birbirinden tuhaf, sıra dışı ve bazen de tamamen çılgınca fikirler dönüyor olabilir. Üstelik bazı düşüncelerini kimseyle paylaşmaya cesaret edemiyor, bazılarını ise yalnızca kendi kendine eğlenmek için üretiyor olabilirsin.
Peki senin zihnin gerçekten ne kadar çılgın?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Gece yatağına uzandığında zihninde genellikle neler dönüyor?
4. Bir gün boyunca hiçbir sorumluluğun olmasa ne yapardın?
5. Hiç kimsenin seni yargılamayacağını bilsen nasıl davranırdın?
6. Bir arkadaşın sana aniden "Hadi, her şeyi bırakıp başka bir ülkeye gidelim" dese ne yaparsın?
7. İnsanların senin hakkında en çok hangi yorumu yapması muhtemel?
8. Aklına aniden çok sıra dışı bir fikir geldiğinde ne yaparsın?
9. Bir tartışmada aklına kimsenin beklemediği bir cevap gelirse ne yaparsın?
10. Birisi sana "Bunu yapmak çok saçma" dediğinde tepkin ne olur?
%15 Çılgın: Mantığın Sesi!
%50 Çılgın: Kontrollü Kaos!
%80 Çılgın: Sınır Tanımayan Zihin!
%100 Çılgın: Zihninde Ayrı Bir Evren Var!
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