Kan Grubuna Göre Hangi Konuda Takıntılısın?
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Herkesin kendine bile itiraf etmekte zorlandığı küçük ya da büyük takıntıları vardır. Kimi her şeyin kontrolü altında olmasını ister, kimi insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü kafasına takar, kimi ise geçmişte yaşanan bir konuşmayı günlerce zihninde tekrar eder.
Peki senin zihnini en çok meşgul eden şey ne?
Kan grubun hangisi?
Kontrolü Elinde Tutma Takıntın Var!
İnsanların Ne Düşündüğünü Fazla Önemsiyorsun!
Özgürlük ve Bağımsızlık Takıntın Var!
Geçmişi Kafanda Yaşatma Takıntın Var!
Mükemmeliyetçilik Takıntın Var!
Gizemleri Çözme ve Her Şeyin Altında Bir Anlam Arama Takıntın Var!
Rekabet ve Kazanma Takıntın Var!
Duygularını Gizleme ve Güçlü Görünme Takıntın Var!
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