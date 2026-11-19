Senin en büyük takıntın geçmiş! Yaşadığın olayları kolay kolay geride bırakamıyor, özellikle de içinde ukde kalan konuşmaları ve yarım kalmış ilişkileri zihninde tekrar tekrar canlandırıyorsun. Bazen yıllar önce söylenmiş bir cümle, hiç beklemediğin bir anda yeniden aklına gelebiliyor. O an farklı bir cevap verseydin ne olurdu, o kişi aslında ne demek istedi veya işler başka türlü gelişebilir miydi diye düşünüyorsun. Senin zihnin geçmişte yaşananları yalnızca hatırlamıyor; adeta yeniden yaşıyor. Bu nedenle bazı anılar senin için zaman geçtikçe silinmek yerine daha da anlam kazanabiliyor. İnsanlarla ilişkilerinde de anılara büyük önem veriyorsun. Birlikte yaşadığınız küçük bir anı, aldığın bir mesaj veya hiç beklemediğin bir anda yapılan bir iyilik senin hafızanda uzun süre kalabiliyor. Ancak aynı durum kırgınlıklar için de geçerli. Seni inciten birinin davranışını unutmakta zorlanıyor, bazen affetmiş olsan bile yaşananları zihninden çıkaramıyorsun. Bir insanı özlediğinde yalnızca kendisini değil, onunla birlikte yaşadığın dönemi de özleyebilirsin. Belki de bu yüzden bazı vedalar senin için hiçbir zaman tamamen bitmiyor. Geçmişi hatırlamak kötü bir şey değil; yaşadıkların bugünkü karakterini oluşturan parçalar. Ancak sürekli geriye dönmek, önünde duran güzel ihtimalleri kaçırmana neden olabilir. Her yarım kalmış hikâyenin tamamlanması, her sorunun cevaplanması veya her insanın yeniden hayatına girmesi gerekmiyor. Bazen kapanış dediğimiz şey, karşımızdaki kişiden değil kendimizden geliyor. Artık geçmişteki kendine biraz daha şefkat göstermeli ve o günkü şartlarda elinden geleni yaptığını kabul etmelisin. Çünkü senin hayatın, yalnızca hatırladığın anılardan ibaret değil; henüz yaşamadığın çok fazla güzel şey de var.