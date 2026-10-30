5 Yıl Sonra Nerede Olacaksın? Gelecekteki Hayatını Bu Test Söylüyor!
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Hiç kendini beş yıl sonrasını düşünürken yakaladın mı? Belki hayalini kurduğun kariyere ulaşmış, kendi paranı kazanıyor ve kimseye ihtiyaç duymadan hayatını yaşıyor olacaksın. Belki de bugün aklından bile geçmeyen bir şehirde, yepyeni insanlarla ve bambaşka bir hayatın içinde kendini bulacaksın. Peki, bugünkü kararların ve karakterin seni nasıl bir geleceğe taşıyor?
Haydi öğrenelim!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Geleceğini düşündüğünde aklına ilk ne geliyor?
4. Büyük bir hedefin olduğunda nasıl hareket edersin?
5. Şu an hayatında en çok neyin değişmesini istiyorsun?
6. Sana hayalindeki işi teklif ettiler ama başlamak için risk alman gerekiyor. Ne yaparsın?
7. Para senin için en çok ne ifade ediyor?
8. Beş yıl sonra sosyal çevrinin nasıl olmasını istersin?
9. Bir başarısızlık yaşadığında genellikle ne yaparsın?
10. Beş yıl sonraki kendine tek bir söz verecek olsan bu ne olurdu?
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