Senin Beynin Nasıl Çalışıyor? Öğrenmeye Hazır mısın?
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Hiç aynı olaya bakan iki insanın neden birbirinden tamamen farklı sonuçlara ulaştığını düşündün mü? Kimimiz en küçük ayrıntıyı bile fark ederken kimimiz büyük resmi görürüz. Bazılarımız karar vermeden önce bütün ihtimalleri hesaplar, bazılarımız ise içinden gelen sese güvenir. Kimi insan geçmişte yaşadıklarından yola çıkarak geleceği planlar, kimi de henüz kimsenin düşünmediği olasılıkların peşinden gider.
Peki senin zihnin hangi çalışma biçimine daha yatkın?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Önüne daha önce hiç karşılaşmadığın bir problem çıktığında ilk ne yaparsın?
3. Yeni bir bilgi öğrendiğinde onu en kolay nasıl hatırlarsın?
4. Önemli bir karar vermen gerekiyor. Hangisi sana daha yakın?
5. Bir tartışmada karşı tarafın seni ikna etmesi için ne gerekir?
6. Kalabalık bir ortamda genellikle neyi fark edersin?
7. Bir işe başlarken nasıl hareket edersin?
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi seni en iyi anlatıyor?
Her Şeyin Mantığını Çözmek İstiyorsun
İnsanları Anlayarak Düşünüyorsun
Olasılıkların Peşinden Gidiyorsun
Hedefe Giden Yolu Görüyorsun
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