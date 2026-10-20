Kızınca Susuyor, İmalı Konuşuyor musun? Bu Test Tam Sana Göre!

İşaretlediğin maddelerin sayısı düşük. Bu, pasif agresif davranışlarla ilişkilendirilen birçok tutumun kendine pek uymadığını düşündürüyor. Rahatsız olduğunda konuşmayı, bir sorun yaşandığında meseleyi açıklığa kavuşturmayı veya en azından karşı tarafla iletişim kurmayı tercih ediyor olabilirsin. Elbette bu, hiçbir zaman küsmediğin, imalı konuşmadığın ya da öfkeni içinde tutmadığın anlamına gelmez. Herkes zaman zaman duygularını ifade etmekte zorlanabilir. Burada önemli olan, bu davranışların sürekli tekrarlanan bir iletişim biçimine dönüşmemesidir.

İletişimde doğrudan olabilmek, ilişkilerde yanlış anlaşılmaları azaltan önemli bir beceridir. Bir davranış seni rahatsız ettiğinde bunu uygun bir dille anlatabilmek, karşındaki kişinin zihnini okumasını beklemekten daha sağlıklı bir yol sunar. Sen de zaman zaman duygularını ifade etmek için doğru anı bekliyor olabilirsin. Bu oldukça anlaşılır bir durumdur. Ancak sakinleşmek için zamana ihtiyaç duymakla karşı tarafı belirsizlikte bırakmak arasında fark olduğunu unutmamak gerekir.

Kendini bu aralıkta buluyorsan, bunu bir kişilik etiketi olarak değil, mevcut alışkanlıklarına dair küçük bir ipucu olarak değerlendirebilirsin. Bir sorun yaşadığında kendine “Ne hissettim, neye ihtiyacım var ve bunu nasıl anlatabilirim?” diye sormak yeterli bir başlangıç olabilir. Amaç her duyguyu anında dile getirmek değil; gerektiğinde kendini açıkça ifade edebileceğin bir iletişim alanı oluşturmak. Zaman zaman dolaylı tepkiler versen bile bunları fark edip daha yapıcı bir yol seçebilirsin.