Kızınca Susuyor, İmalı Konuşuyor musun? Bu Test Tam Sana Göre!
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Bazen insanlara doğrudan kızdığımızı söylemek yerine sessizleşir, imalı cümleler kurar veya hiçbir şey olmamış gibi davranırız. İçimizden bir şeylere öfkelenirken dışarıya “Yok, bir şeyim” diyebilir, karşımızdaki kişinin neye kırıldığımızı kendiliğinden anlamasını bekleyebiliriz. Peki, bu davranışlar ne zaman sıradan bir kırgınlık olmaktan çıkar ve pasif agresif bir iletişim biçimine dönüşür?
Haydi öğrenelim!
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Sahip olduğun davranışları seç!
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Duygularını Açıkça İfade Etmeye Yakınsın
Zaman Zaman Dolaylı Tepkiler Verebiliyorsun
Pasif Agresif İletişim Alışkanlıkların Olabilir
Dolaylı Öfke İfadesi Hayatında Önemli Bir Yer Tutuyor
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