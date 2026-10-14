Karakterin Hangi Millete Daha Çok Benziyor?
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Tepkilerin, alışkanlıkların ve insanlarla kurduğun ilişkiler sandığından daha fazla ipucu veriyor olabilir. Soruları içinden geldiği gibi cevapla, bakalım ruhun hangi milletten çıkacak!
Hazırsan teste geçelim!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Arkadaşın buluşmaya yarım saat geç kaldı. Ne yaparsın?
4. Hafta sonu planların son anda iptal oldu. İlk tepkin ne olur?
5. Yeni tanıştığın insanların olduğu bir ortama girdin. Nasıl davranırsın?
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6. Önemli bir karar vermen gerekiyor. Nasıl ilerlersin?
7. Birine kırıldığında bunu nasıl belli edersin?
8. Önüne heyecan verici ama biraz riskli bir fırsat çıktı. Ne yaparsın?
9. Yoğun ve stresli bir gün geçirdin. Akşam kendini nasıl toparlarsın?
10. Bir arkadaş grubunda tartışma çıktı. Sen genellikle…
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11. Tatilde seni en çok hangisi mutlu eder?
Avustralyalı!
Alman!
İngiliz!
İtalyan!
Fransız!
Brezilyalı!
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