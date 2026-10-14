Karakterin Hangi Millete Daha Çok Benziyor?

Davranışlarına göre, sen tam bir Fransız'sın. Hayatın güzel ayrıntılarını fark etmek konusunda doğal bir yeteneğin var. Bir sohbetin derinliği, bir tablonun hikâyesi veya bir sokağın atmosferi seni kolayca etkileyebilir. Herkes bir an önce sonuca ulaşmak isterken sen bazen sürecin kendisinden keyif alırsın. Seçimlerinde biraz seçicisin ama bunun nedeni her şeye burun kıvırman değil, gerçekten hoşuna gideni bulmak istemen. Senin için sıradan bir yürüyüş bile küçük bir sanat deneyimine dönüşebilir!