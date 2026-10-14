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Karakterin Hangi Millete Daha Çok Benziyor?

Karakterin Hangi Millete Daha Çok Benziyor?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
14.10.2026 - 16:48
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Tepkilerin, alışkanlıkların ve insanlarla kurduğun ilişkiler sandığından daha fazla ipucu veriyor olabilir. Soruları içinden geldiği gibi cevapla, bakalım ruhun hangi milletten çıkacak!

Hazırsan teste geçelim!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Arkadaşın buluşmaya yarım saat geç kaldı. Ne yaparsın?

4. Hafta sonu planların son anda iptal oldu. İlk tepkin ne olur?

5. Yeni tanıştığın insanların olduğu bir ortama girdin. Nasıl davranırsın?

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6. Önemli bir karar vermen gerekiyor. Nasıl ilerlersin?

7. Birine kırıldığında bunu nasıl belli edersin?

8. Önüne heyecan verici ama biraz riskli bir fırsat çıktı. Ne yaparsın?

9. Yoğun ve stresli bir gün geçirdin. Akşam kendini nasıl toparlarsın?

10. Bir arkadaş grubunda tartışma çıktı. Sen genellikle…

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11. Tatilde seni en çok hangisi mutlu eder?

Avustralyalı!

Avustralyalı!

Davranışlarına göre, sen tam bir Avustralyalı'sın. Sen her şeyden önce dingin ve huzurlu bir insansın. Kendini boş işler için harap edenlerden değilsin; rahatsın, kastırmadan yaşıyorsun. Akışına bıraktığın bir hayatın var yani, hayatın sana sunduklarıyla yetinmeyi biliyor, fazlasına asla göz dikmiyorsun. Saygılı olduğunu da eklemek gerek. İnsanları rahatsız etmemek birinci kuralın ve bütün görüşlere açıksın; demokratik bir kişiliksin kısacası

Alman!

Alman!

Davranışlarına göre, sen tam bir Alman'sın. Plan yapmak senin için yalnızca bir alışkanlık değil, hayata karşı geliştirdiğin küçük bir sanat. Bir işe başlamadan önce ayrıntıları düşünür, sonra da onu bitirene kadar rahat etmezsin. İnsanlar sana güvenir çünkü sözünün arkasında durursun. Bazen hayatın da bir Excel tablosu olmadığını hatırlaman gerekebilir. Ama kabul edelim, senin düzenin olmasa hepimiz toplantının saatini unutabilirdik!

İngiliz!

İngiliz!

Davranışlarına göre, sen tam bir İngiliz'sin. En gergin anlarda bile ortamı kurtaracak ince bir espri bulabilirsin. Duygularını hemen ortaya dökmek yerine önce bir çay içip düşünmeyi tercih edersin. Seni tanımayanlar mesafeli olduğunu düşünebilir ama yakın çevren mizahının ne kadar güçlü olduğunu bilir. Bir tartışmada sesini yükseltmek yerine tek cümleyle noktayı koyma ihtimalin yüksek. Çay hazırsa, dünyanın geri kalanı biraz bekleyebilir!

İtalyan!

İtalyan!

Davranışlarına göre, sen tam bir İtalyan'sın. Sevdiklerinle geçirdiğin zaman, yapılacaklar listesindeki maddelerden çok daha değerli. Mutluluğunu da kırgınlığını da saklamak zorunda hissetmezsin; hayatın tadını duygularını yaşayarak çıkarırsın. Güzel bir yemek ve uzayan bir sohbet, senin için sıradan bir akşamı unutulmaz yapabilir. Bazen bir olayı anlatırken küçük bir tiyatro sahnesi kurduğun da doğrudur. Ama senin yanında kimse kendini yalnız hissetmez!

Fransız!

Fransız!

Davranışlarına göre, sen tam bir Fransız'sın. Hayatın güzel ayrıntılarını fark etmek konusunda doğal bir yeteneğin var. Bir sohbetin derinliği, bir tablonun hikâyesi veya bir sokağın atmosferi seni kolayca etkileyebilir. Herkes bir an önce sonuca ulaşmak isterken sen bazen sürecin kendisinden keyif alırsın. Seçimlerinde biraz seçicisin ama bunun nedeni her şeye burun kıvırman değil, gerçekten hoşuna gideni bulmak istemen. Senin için sıradan bir yürüyüş bile küçük bir sanat deneyimine dönüşebilir!

Brezilyalı!

Brezilyalı!

Davranışlarına göre, sen tam bir Brezilyalı'sın. Sen bu dünyaya eğlen diye gönderilmişsin, varoluşun hayatın tadını çıkarmak üstüne! Doğaçlama yaşıyorsun, her yeni gün senin için ayrı bir hikaye, ayrı bir macera. Hayatı böyle kadere 45 yaşamaktan, risk almaktan, kafana göre takılmaktan zevk alıyorsun. Bunun yanında kanlı canlı, gerçek bir insansın. Mesela seversen gerçekten sevip kalın bir iz bırakır; kızdı mı da ağız burun dalarsın. Sahtelik sana, Fizan kadar uzak! Yetenekli olduğunu söylemedik mi, hay allah ;) Tchau...

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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