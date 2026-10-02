Bilinçaltı Testi: Seni Geriye Çeken Şey Ne?
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Bazen ilerlemek istediğimizi söyleriz ama bir türlü harekete geçemeyiz. Yeni bir başlangıç yapacakken eski bir anı aklımıza gelir, karar vermek üzereyken “Ya olmazsa?” diye düşünürüz ya da tam istediğimiz şey karşımıza çıktığında kendimizi geri çekilirken buluruz. Peki seni gerçekten geriye çeken şey ne?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Önünde hayatını değiştirebilecek bir fırsat var. İlk düşüncen ne olur?
3. Geçmişinden bir anıyı değiştirebilseydin hangisini değiştirirdin?
4. Bir konuda karar vermekte zorlandığında genellikle...
5. Birisi sana “Sen bunu yapamazsın” dediğinde...
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6. Yeni bir ortama girdiğinde ilk olarak neye dikkat edersin?
7. Birisi seni eleştirdiğinde hangisi seni daha çok etkiler?
8. Bir ilişkin bittikten sonra sen...
9. Hayatında yeni bir sayfa açmak için hangisine ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun?
10. Sana göre insanları en çok ne geride bırakır?
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“En Büyük Engel Bazen Kendi İçindeki Ses”
“Denemeden Kaybetmekten Korkuyorsun”
“Kendi Hayatında Bazen Başkalarının Sesini Dinliyorsun”
“Hikâye Bitmiş Olsa da Sen Zihninde Devam Ettiriyorsun”
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