article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Dünya Ülkelerinin Para Birimlerini Biliyor musun?

Dünya Ülkelerinin Para Birimlerini Biliyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
29.09.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dolar, euro ve sterlin derken dünyanın dört bir yanında kullanılan onlarca farklı para birimi var. Peki yen ile won'u, kron ile frankı, peso ile solü birbirinden ayırt edebiliyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Japonya'nın resmi para birimi hangisidir?

1. Japonya'nın resmi para birimi hangisidir?

2. Güney Kore'de kullanılan para birimi hangisidir?

2. Güney Kore'de kullanılan para birimi hangisidir?

3. Çin'in para birimi hangisidir?

3. Çin'in para birimi hangisidir?

4. Tayland'ın para birimi hangisidir?

4. Tayland'ın para birimi hangisidir?

5. Birleşik Krallık'ta kullanılan para birimi hangisidir?

5. Birleşik Krallık'ta kullanılan para birimi hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İsviçre'nin para birimi hangisidir?

6. İsviçre'nin para birimi hangisidir?

7. Hindistan'ın resmi para birimi hangisidir?

7. Hindistan'ın resmi para birimi hangisidir?

8. Endonezya'da hangi para birimi kullanılır?

8. Endonezya'da hangi para birimi kullanılır?

9. Vietnam'ın para birimi hangisidir?

9. Vietnam'ın para birimi hangisidir?

10. Arjantin'in para birimi hangisidir?

10. Arjantin'in para birimi hangisidir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın