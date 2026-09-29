Dünya Ülkelerinin Para Birimlerini Biliyor musun?
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Dolar, euro ve sterlin derken dünyanın dört bir yanında kullanılan onlarca farklı para birimi var. Peki yen ile won'u, kron ile frankı, peso ile solü birbirinden ayırt edebiliyor musun?
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1. Japonya'nın resmi para birimi hangisidir?
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2. Güney Kore'de kullanılan para birimi hangisidir?
3. Çin'in para birimi hangisidir?
4. Tayland'ın para birimi hangisidir?
5. Birleşik Krallık'ta kullanılan para birimi hangisidir?
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6. İsviçre'nin para birimi hangisidir?
7. Hindistan'ın resmi para birimi hangisidir?
8. Endonezya'da hangi para birimi kullanılır?
9. Vietnam'ın para birimi hangisidir?
10. Arjantin'in para birimi hangisidir?
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