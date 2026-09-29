Yıllardır Pamukla Silip Geçiyoruz: Gül Suyunu Bu Şekilde Kullananların Cildi Değişiyor

Gül suyunun cilde en belirgin katkısı nem tarafında. Nemi cilde çeken bir yapısı var; laboratuvar çalışmaları da Rosa damascena özlerinin nemlendirici ve antioksidan etkisine işaret ediyor. Bu etkiden en iyi şekilde yararlanmak için yüzünüzü yıkadıktan sonra havluya uzanmayın. Cilt hâlâ nemliyken gül suyunu bolca sıkın, hemen ardından hyalüronik asit serumunuzu uygulayın.

Serum, gül suyunun bıraktığı nemi cildin içinde tutuyor. Düzenli uygulamada cilt daha dolgun görünüyor ve son yılların popüler akımı 'cam cilt' görünümüne yaklaşan bir parlaklık elde ediliyor.

İkinci yöntem sabahlar için. Katkısız gül suyunu, dilerseniz birkaç damla demlenmiş yeşil çayla karıştırıp buz kalıplarına dökün. Donan küplerden birini ince bir tülbente sarın ve temiz cildinizde dairesel hareketlerle gezdirin.

Soğuk uygulama kan dolaşımını hareketlendiriyor, uykudan kalan yüz şişkinliğini azaltıyor ve gözeneklerin daha sıkı görünmesini sağlıyor. Buzu doğrudan cilde değdirmemek ve tek noktada uzun süre tutmamak gerekiyor.