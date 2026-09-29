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Yıllardır Pamukla Silip Geçiyoruz: Gül Suyunu Bu Şekilde Kullananların Cildi Değişiyor

Yıllardır Pamukla Silip Geçiyoruz: Gül Suyunu Bu Şekilde Kullananların Cildi Değişiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 13:10
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Gül suyu çoğu evde banyo dolabının demirbaşı ama çoğumuz onu bir pamuğa döküp yüzümüzü silmekten öteye taşımıyoruz. Oysa doğru ürünle eşleştirildiğinde ve doğru zamanda uygulandığında bu klasik tonik, cilt bakım rutininde çok daha fazlasını yapabiliyor. Nemden gözenek görünümüne, ton eşitsizliğinden gece bakımına kadar gül suyunun etkisini artıran 5 pratik yöntemi derledik.

Kaynak: Healthline

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Yüzünüzü kurulamadan gül suyunu sıkın, üzerine serumu hemen sürün

Yüzünüzü kurulamadan gül suyunu sıkın, üzerine serumu hemen sürün

Gül suyunun cilde en belirgin katkısı nem tarafında. Nemi cilde çeken bir yapısı var; laboratuvar çalışmaları da Rosa damascena özlerinin nemlendirici ve antioksidan etkisine işaret ediyor. Bu etkiden en iyi şekilde yararlanmak için yüzünüzü yıkadıktan sonra havluya uzanmayın. Cilt hâlâ nemliyken gül suyunu bolca sıkın, hemen ardından hyalüronik asit serumunuzu uygulayın.

Serum, gül suyunun bıraktığı nemi cildin içinde tutuyor. Düzenli uygulamada cilt daha dolgun görünüyor ve son yılların popüler akımı 'cam cilt' görünümüne yaklaşan bir parlaklık elde ediliyor.

İkinci yöntem sabahlar için. Katkısız gül suyunu, dilerseniz birkaç damla demlenmiş yeşil çayla karıştırıp buz kalıplarına dökün. Donan küplerden birini ince bir tülbente sarın ve temiz cildinizde dairesel hareketlerle gezdirin.

Soğuk uygulama kan dolaşımını hareketlendiriyor, uykudan kalan yüz şişkinliğini azaltıyor ve gözeneklerin daha sıkı görünmesini sağlıyor. Buzu doğrudan cilde değdirmemek ve tek noktada uzun süre tutmamak gerekiyor.

Pirinç unu ve kil maskesinde suyun yerini gül suyu alıyor

Pirinç unu ve kil maskesinde suyun yerini gül suyu alıyor

Güneş ve sivilce kaynaklı lekelerden şikâyet edenler için haftada bir uygulanabilecek pratik bir maske var. Bir yemek kaşığı pirinç ununu, kıvamı koyulaşana kadar gül suyuyla karıştırın. Karışımı yüzünüze sürüp 15 dakika bekletin, ardından ılık suyla durulayın.

Pirinç unu cildin yüzeyini hafifçe arındırıp daha aydınlık bir görünüm verirken gül suyu cildi yatıştırıyor. Bu tür maskeler lekeleri bir gecede silmiyor; farkı görmek için birkaç hafta düzenli uygulamak gerekiyor.

Evde kil maskesi yapanların en sık yaşadığı sorun ise maskenin cildi kurutup gerdirmesi. Bunun önüne geçmek için kili su yerine tamamen gül suyuyla hazırlayabilirsiniz. Maske yüzünüzdeyken kurumaya başladığını fark ettiğinizde sprey başlıklı bir şişeyle üzerine gül suyu püskürtün ve nemli kalmasını sağlayın.

Böylece kil gözenekleri arındırmaya devam ederken cildin doğal koruyucu bariyeri zarar görmüyor, tahriş ve kızarıklık riski de azalıyor.

Yatmadan önce birkaç damla kuşburnu yağıyla birleştirin

Yatmadan önce birkaç damla kuşburnu yağıyla birleştirin

Cilt kendini en yoğun gece saatlerinde yeniliyor. Bu süreci desteklemek için yatmadan önce temizlediğiniz cildinize gül suyu sıkın, ardından 2-3 damla kuşburnu çekirdeği yağını yüzünüze yayarak hafif bir masaj yapın.

Nemli cilt yağı daha kolay emiyor. Bu ikili sabaha kadar cildin esnekliğini destekliyor ve ince çizgilerin daha az belirgin görünmesine yardımcı oluyor.

Bu yöntemlerin tamamında dikkat edilmesi gereken ortak nokta ürünün kendisi. Parfüm, alkol ya da boya içeren gül suyu yerine içerik listesi kısa, katkısız ürünler tercih edilmeli. Hassas ciltlerde yeni bir karışımı yüzün tamamına sürmeden önce kulak arkası gibi küçük bir bölgede denemek, olası bir tahrişi baştan fark etmeyi sağlıyor. Aktif akne ya da egzama gibi rahatsızlıkları olanların rutinlerine ekleme yapmadan önce dermatoloğa danışması en doğrusu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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