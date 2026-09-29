Yıllardır Pamukla Silip Geçiyoruz: Gül Suyunu Bu Şekilde Kullananların Cildi Değişiyor
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Gül suyu çoğu evde banyo dolabının demirbaşı ama çoğumuz onu bir pamuğa döküp yüzümüzü silmekten öteye taşımıyoruz. Oysa doğru ürünle eşleştirildiğinde ve doğru zamanda uygulandığında bu klasik tonik, cilt bakım rutininde çok daha fazlasını yapabiliyor. Nemden gözenek görünümüne, ton eşitsizliğinden gece bakımına kadar gül suyunun etkisini artıran 5 pratik yöntemi derledik.
Kaynak: Healthline
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Yüzünüzü kurulamadan gül suyunu sıkın, üzerine serumu hemen sürün
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Pirinç unu ve kil maskesinde suyun yerini gül suyu alıyor
Yatmadan önce birkaç damla kuşburnu yağıyla birleştirin
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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