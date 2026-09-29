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Rakip Kanallar, Tek Kare: Sevdan Bir Ateş ve Anne Yarısı Oyuncuları Kapadokya'da Buluştu

Rakip Kanallar, Tek Kare: Sevdan Bir Ateş ve Anne Yarısı Oyuncuları Kapadokya'da Buluştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 13:37
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Show TV'nin Sevdan Bir Ateş ve NOW'ın Anne Yarısı dizilerinin oyuncuları Kapadokya'da buluştu. İki dizinin ekipleri çekimler için aynı bölgede bulunuyor. Oyuncular sette olmadıkları bir zamanda bir araya geldi. Buluşmaya Anne Yarısı'ndan Cihangir Ceyhan ve Fatih Gühan, Sevdan Bir Ateş'ten Sezin Bozacı ve Taner Rumeli katıldı.

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NOW'ın Anne Yarısı ve Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları Kapadokya'da set dışında buluştu.

NOW'ın Anne Yarısı ve Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları Kapadokya'da set dışında buluştu.

Yeni sezonun Kapadokya'da çekilen iki dizisi, kamera arkasında da yollarını kesiştirdi. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş ve NOW'ın Anne Yarısı dizilerinin ekipleri, çekimler için bir süredir bölgede bulunuyor. Oyuncular, sette olmadıkları bir zamanda bir araya geldi. Buluşmada Anne Yarısı'ndan Cihangir Ceyhan ve Fatih Gühan, Sevdan Bir Ateş'ten ise Sezin Bozacı ve Taner Rumeli gibi isimler yer aldı. Farklı kanallarda yayınlanan iki yeni dizinin oyuncuları, bu buluşmayla aynı karede yer aldı.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm kategorilerde zirveye yerleşmişti.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm kategorilerde zirveye yerleşmişti.

Show TV'nin eylülde ekrana taşıdığı Sevdan Bir Ateş, kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. 16 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan 2. bölüm, Total kategoride yüzde 24,08 izlenme payıyla birinci sıraya yerleşti. Dizi AB ve ABC1'de de zirvede yer aldı.

Dizinin başrollerini Mirza Kozaklı karakteriyle Murat Ünalmış ve Leyla Kızılırmak karakteriyle Özge Özacar paylaşıyor. Kadroda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş ve Eşref Rüya'nın Dinçer'i olarak tanınan Taner Rumeli de bulunuyor.

Hikâye, düğüne saatler kala Leyla'nın esrarengiz biçimde ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Yedi yıl sonra Mirza'nın yeğeninin kaçırılması ise ikilinin yollarını yeniden kesiştiriyor. Proje aşamasında 'Eski Masal' kod adıyla duyurulan dizinin çekim adresi, en baştan Kapadokya olarak belirlenmişti.

Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.

NTC Medya imzalı Anne Yarısı'nda Cihangir Ceyhan, Kapadokya'nın önde gelen ailelerinden Altayların oğlu Ali Altay'a hayat veriyor. Burcu Özberk Zeynep, Esra Dermancıoğlu ise Meryem Altay karakteriyle kadroda. Fatih Gühan da dizinin geniş oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden.

Dizinin ilk çekimleri İzmir'de başlamış, ekip ardından Kapadokya'ya geçmişti. Ürgüp ve Göreme başta olmak üzere Nevşehir'in farklı noktaları, Altay ailesinin konağı ve çevresindeki olaylar için kullanılıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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