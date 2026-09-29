Rakip Kanallar, Tek Kare: Sevdan Bir Ateş ve Anne Yarısı Oyuncuları Kapadokya'da Buluştu
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Show TV'nin Sevdan Bir Ateş ve NOW'ın Anne Yarısı dizilerinin oyuncuları Kapadokya'da buluştu. İki dizinin ekipleri çekimler için aynı bölgede bulunuyor. Oyuncular sette olmadıkları bir zamanda bir araya geldi. Buluşmaya Anne Yarısı'ndan Cihangir Ceyhan ve Fatih Gühan, Sevdan Bir Ateş'ten Sezin Bozacı ve Taner Rumeli katıldı.
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NOW'ın Anne Yarısı ve Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncuları Kapadokya'da set dışında buluştu.
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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm kategorilerde zirveye yerleşmişti.
Anne Yarısı, 22 Eylül Salı akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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