Rakip Kanallar, Tek Kare: Sevdan Bir Ateş ve Anne Yarısı Oyuncuları Kapadokya'da Buluştu

Show TV'nin eylülde ekrana taşıdığı Sevdan Bir Ateş, kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. 16 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan 2. bölüm, Total kategoride yüzde 24,08 izlenme payıyla birinci sıraya yerleşti. Dizi AB ve ABC1'de de zirvede yer aldı.

Dizinin başrollerini Mirza Kozaklı karakteriyle Murat Ünalmış ve Leyla Kızılırmak karakteriyle Özge Özacar paylaşıyor. Kadroda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş ve Eşref Rüya'nın Dinçer'i olarak tanınan Taner Rumeli de bulunuyor.

Hikâye, düğüne saatler kala Leyla'nın esrarengiz biçimde ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Yedi yıl sonra Mirza'nın yeğeninin kaçırılması ise ikilinin yollarını yeniden kesiştiriyor. Proje aşamasında 'Eski Masal' kod adıyla duyurulan dizinin çekim adresi, en baştan Kapadokya olarak belirlenmişti.