Ukraynalı Bir Erkek Seferberlikten Kaçmak İçin Motorlu Paraşütle Moldova'ya Geçti

Ukrayna'da Şubat 2022'de ilan edilen sıkıyönetimden bu yana 18-60 yaş arasındaki erkekler, özel bir muafiyetleri yoksa ülkeden çıkamıyor. Bu kısıtlama, sınırı yasa dışı yollarla aşmaya çalışanların sayısını da artırıyor. Demçenko, 21 Eylül'de katıldığı bir yayında en fazla ihlalin Romanya sınırında yakalandığını, Moldova sınırının ise ikinci sırada geldiğini söylemişti.

Motorlu paraşüt ilk kez denenmiyor. Moldova Sınır Polisi geçen yıl haziranda da benzer bir olay kaydetmişti: 45 yaşındaki bir Ukraynalı motorlu paraşütle sınırı geçmiş, sınır hattının yaklaşık 8 kilometre içinde bulunmuş ve Moldova'dan sığınma talep etmişti. Bugüne kadar Dinyester Nehri'ni su jetiyle geçmeye çalışanlar, araç yüklerinin arasına saklananlar da gündeme gelmişti. Havadan yapılan kaçışlar ise hem tespit edilmesi zor hem de uçuş deneyimi olmayanlar için ciddi risk taşıyan yöntemler arasında görülüyor.