Ukraynalı Bir Erkek Seferberlikten Kaçmak İçin Motorlu Paraşütle Moldova'ya Geçti
Rusya ile savaşan Ukrayna'da seferberlikten kaçmak için denenen yöntemlere bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, 27 Eylül'de Vinnitsa bölgesinde bir kişinin motorlu yamaç paraşütüyle Moldova'ya geçtiğini açıkladı. Havada süzülen paraşütün görüntüleri Ruptly tarafından paylaşıldı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yetkililere göre sınırı havadan aşan kişinin askerlik çağındaki, seferberlik kapsamında bir erkek olduğu değerlendiriliyor. Sınırı karadan ya da nehirden geçmeye çalışanlara alışkın olan sınır muhafızları, bu kez gözlerini gökyüzüne çevirmek zorunda kaldı. Paraşütün nereden havalandığı, kimin kullandığı ve Moldova tarafında nereye indiği ise henüz netlik kazanmadı. Ukraynalı sınır muhafızları olayı Moldovalı meslektaşlarına bildirdi, iki ülkede de inceleme sürüyor.
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