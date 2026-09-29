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Ukraynalı Bir Erkek Seferberlikten Kaçmak İçin Motorlu Paraşütle Moldova'ya Geçti

Ukraynalı Bir Erkek Seferberlikten Kaçmak İçin Motorlu Paraşütle Moldova'ya Geçti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 13:56
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Rusya ile savaşan Ukrayna'da seferberlikten kaçmak için denenen yöntemlere bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, 27 Eylül'de Vinnitsa bölgesinde bir kişinin motorlu yamaç paraşütüyle Moldova'ya geçtiğini açıkladı. Havada süzülen paraşütün görüntüleri Ruptly tarafından paylaşıldı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yetkililere göre sınırı havadan aşan kişinin askerlik çağındaki, seferberlik kapsamında bir erkek olduğu değerlendiriliyor. Sınırı karadan ya da nehirden geçmeye çalışanlara alışkın olan sınır muhafızları, bu kez gözlerini gökyüzüne çevirmek zorunda kaldı. Paraşütün nereden havalandığı, kimin kullandığı ve Moldova tarafında nereye indiği ise henüz netlik kazanmadı. Ukraynalı sınır muhafızları olayı Moldovalı meslektaşlarına bildirdi, iki ülkede de inceleme sürüyor.

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Sınır devriyesi paraşütü yaklaşık 1.000 metre yükseklikte fark etti

Olayı Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demçenko duyurdu. Demçenko'nun aktardığına göre Vinnitsa bölgesindeki bir sınır devriyesi, yaklaşık 1.000 metre yükseklikte Moldova sınırına doğru ilerleyen motorlu bir yamaç paraşütü tespit etti. Görüntülerde kırmızı kanatlı paraşütün, sırtında motor taşıyan bir kişiyle birlikte açık havada süzüldüğü görülüyor.

Demçenko, aracın sınır hattından onlarca kilometre uzaktaki bir noktadan havalanmış olabileceğini söyledi. Kalkış yeri, paraşütü kullanan kişinin kimliği ve olaya karışan başka kişiler olup olmadığı araştırılıyor. Ukrayna tarafı bilgileri Moldova'daki meslektaşlarıyla paylaştı; ancak adamın yolculuğunun nasıl bittiği, yakalanıp yakalanmadığı şu an için bilinmiyor.

Moldova sınırı, kaçış girişimlerinde Romanya'nın ardından ikinci sırada

Moldova sınırı, kaçış girişimlerinde Romanya'nın ardından ikinci sırada

Ukrayna'da Şubat 2022'de ilan edilen sıkıyönetimden bu yana 18-60 yaş arasındaki erkekler, özel bir muafiyetleri yoksa ülkeden çıkamıyor. Bu kısıtlama, sınırı yasa dışı yollarla aşmaya çalışanların sayısını da artırıyor. Demçenko, 21 Eylül'de katıldığı bir yayında en fazla ihlalin Romanya sınırında yakalandığını, Moldova sınırının ise ikinci sırada geldiğini söylemişti.

Motorlu paraşüt ilk kez denenmiyor. Moldova Sınır Polisi geçen yıl haziranda da benzer bir olay kaydetmişti: 45 yaşındaki bir Ukraynalı motorlu paraşütle sınırı geçmiş, sınır hattının yaklaşık 8 kilometre içinde bulunmuş ve Moldova'dan sığınma talep etmişti. Bugüne kadar Dinyester Nehri'ni su jetiyle geçmeye çalışanlar, araç yüklerinin arasına saklananlar da gündeme gelmişti. Havadan yapılan kaçışlar ise hem tespit edilmesi zor hem de uçuş deneyimi olmayanlar için ciddi risk taşıyan yöntemler arasında görülüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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