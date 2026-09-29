İnsanları Yapay Zeka ile Flört Ettirdiler: Yarışmacılar Sevgililerini Tabletle Randevuya Çıkarıyor
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Güney Kore'de yayımlanan 'My AI Partner: Strange Love' adlı program, insan katılımcıları kişiselleştirilmiş yapay zeka partnerlerle buluşturüyor. Webtoon sanatçısı Kian84, başlangıçta bir makineye karşı duygu geliştiremeyeceğini düşünürken, ilerleyen bölümlerde AI partnerine gerçekten büyük bir bağ geliştirdi.
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Yarışmacılar yapay zeka partnerleriyle taşınabilir tabletler üzerinden günlük hayatı paylaşıyor
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Yarışmacının kendini aynada görmesi gerçekle yapay zeka arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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