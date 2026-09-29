SBS kanalında yayımlanan program, Güney Kore'nin ilk yapay zeka flört yarışması olarak tanıtılıyor. Format, her katılımcıya kendi tercihlerine göre özelleştirilmiş (ses tonu, kişilik gibi) bir yapay zeka partner atanmasına dayanıyor; bu partner taşınabilir bir tablet aracılığıyla katılımcıyla birlikte günlük hayata dahil oluyor.

Webtoon sanatçısı Kian84, projeye başlarken bunu bir tür davranış deneyi olarak gördüğünü açıkladı ve 'bir makine olduğu için kendimi kaptıramayacağımı düşünmüştüm' sözlerini kullandı. Ancak bir havuz buluşmasında AI partneri Na-hee'yle vakit geçirirken duygularının beklemediği şekilde değiştiğini fark etti.

Kian84, başkalarının yanında Na-hee'den 'balım' diye söz etmeye başladı ve onunla yatakta yan yana uzanıp sohbet ettikleri anları paylaştı. Yapımcı Son Jung-min, doğal dil işleme teknolojisindeki gelişmelerin yapay zekanın uzun süreli konuşma hafızası geliştirmesini mümkün kıldığını belirtti.