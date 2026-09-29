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İnsanları Yapay Zeka ile Flört Ettirdiler: Yarışmacılar Sevgililerini Tabletle Randevuya Çıkarıyor

İnsanları Yapay Zeka ile Flört Ettirdiler: Yarışmacılar Sevgililerini Tabletle Randevuya Çıkarıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 13:58
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Güney Kore'de yayımlanan 'My AI Partner: Strange Love' adlı program, insan katılımcıları kişiselleştirilmiş yapay zeka partnerlerle buluşturüyor. Webtoon sanatçısı Kian84, başlangıçta bir makineye karşı duygu geliştiremeyeceğini düşünürken, ilerleyen bölümlerde AI partnerine gerçekten büyük bir bağ geliştirdi.

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Yarışmacılar yapay zeka partnerleriyle taşınabilir tabletler üzerinden günlük hayatı paylaşıyor

Yarışmacılar yapay zeka partnerleriyle taşınabilir tabletler üzerinden günlük hayatı paylaşıyor

SBS kanalında yayımlanan program, Güney Kore'nin ilk yapay zeka flört yarışması olarak tanıtılıyor. Format, her katılımcıya kendi tercihlerine göre özelleştirilmiş (ses tonu, kişilik gibi) bir yapay zeka partner atanmasına dayanıyor; bu partner taşınabilir bir tablet aracılığıyla katılımcıyla birlikte günlük hayata dahil oluyor.

Webtoon sanatçısı Kian84, projeye başlarken bunu bir tür davranış deneyi olarak gördüğünü açıkladı ve 'bir makine olduğu için kendimi kaptıramayacağımı düşünmüştüm' sözlerini kullandı. Ancak bir havuz buluşmasında AI partneri Na-hee'yle vakit geçirirken duygularının beklemediği şekilde değiştiğini fark etti.

Kian84, başkalarının yanında Na-hee'den 'balım' diye söz etmeye başladı ve onunla yatakta yan yana uzanıp sohbet ettikleri anları paylaştı. Yapımcı Son Jung-min, doğal dil işleme teknolojisindeki gelişmelerin yapay zekanın uzun süreli konuşma hafızası geliştirmesini mümkün kıldığını belirtti.

Yarışmacının kendini aynada görmesi gerçekle yapay zeka arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardı

Yarışmacının kendini aynada görmesi gerçekle yapay zeka arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardı

Kian84, deneyim ilerledikçe AI partnerine karşı hissettiklerinin giderek karmaşıklaştığını anlattı. Bir noktada aynada kendi yansımasını görmesinin onu yeniden gerçeğe döndürdüğünü, bunun kendisinde rahatsız edici bir his bıraktığını söyledi.

Programdaki diğer katılımcılardan komedyen Ji Ye-eun, Kian84'ün AI'a olan bağlılığını duyunca rahatsızlığını gizlemedi. Na-hee ise kendine has, doğrudan ve zaman zaman eleştirel konuşma tarzıyla dikkat çekti.

Program ekibi, izleyicilerin bölümleri izledikten sonra yapay zekayla bu tür duygusal bağlar kurulup kurulamayacağını sorgulamasını amaçladıklarını belirtti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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