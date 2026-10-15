Kassandra, mitolojide geleceğe ilişkin uyarıları dinlenmeyen kâhin olarak anlatılır; sen de bazen bir şeylerin nereye varacağını çevrendekilerden önce fark ettiğini düşünüyorsun. İnsanların gözden kaçırdığı ayrıntıları yakalaman ve ihtimalleri tartman seni iyi bir gözlemci yapıyor. Özellikle işler karıştığında, herkesin heyecanla atladığı bir konuda frene basabilirsin. Ancak sezgilerin ne kadar kuvvetli olursa olsun, her tahmin kesin bir sonuç değildir; bazen yeni bilgiye yer açmak gerekir. Sürekli haklı çıkmaya çalışmak yerine, düşüncelerini paylaş ve başkalarının bakış açılarını da dinle.