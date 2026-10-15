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Freud'a Göre Sen Hangi Komplekse Sahipsin?

Freud'a Göre Sen Hangi Komplekse Sahipsin?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
15.10.2026 - 22:01
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Freud’un şezlonguna uzan, bilinçaltındaki dosyaları açıyoruz; merak etme, seans ücretini bu kez almıyoruz! Bu eğlenceli testte seçimlerin seni popüler psikoloji ve mitolojiden esinlenen sekiz farklı karakter eğiliminden biriyle eşleştirecek; tabii bu bir klinik değerlendirme değil, kendine dışarıdan bakmanın biraz farklı bir yolu.

Hazırsan başla!

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1. Bir sabah uyanıyorsun ve dünyada yalnızca bir şeyi değiştirme gücün var. Hangisini seçerdin?

2. WhatsApp grubunda herkes panikte. Bir plan iptal olmuş, kimse ne yapacağını bilmiyor. Sen ne yazarsın?

3. Yapay zeka sana hayatını kolaylaştıracak bir asistan tasarlıyor. Hangisini seçersin?

3. Yapay zeka sana hayatını kolaylaştıracak bir asistan tasarlıyor. Hangisini seçersin?

4. Bir kutlamaya katılıyorsun. Mekânın hangi köşesi seni kendine çeker?

5. Bir sabah telefonunda şu bildirimi görüyorsun: “Projen beklenenden çok daha büyük bir başarıya ulaştı!” İlk tepkin ne olur?

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6. Bir süredir aynı rüyayı görüyorsun: Sonsuz bir merdivenden yukarı çıkıyorsun ama son basamağa ulaşamıyorsun. Sence bu neyin işareti?

7. Uzaktan çalışıyorsun. Takviminde beş toplantı, gelen kutunda onlarca mesaj var. Nasıl bir düzen kurarsın?

8. Dört kapının önündesin. Her biri başka bir hayata açılıyor. Hangisini seçersin?

9. Yakın bir arkadaşın yeni bir karar alıyor ama sen bunun iyi sonuçlanmayacağını düşünüyorsun. Ne yaparsın?

10. Kendine ait bir ada kurduğunu hayal et. Adanın en önemli kuralı ne olurdu?

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Peter Pan Kompleksine sahipsin!

Büyümek senin için sorumluluk almak kadar, hayatın eğlenceli tarafını kaybetmemek demek. Peter Pan gibi, yetişkinliğin kurallarına karşı içindeki meraklı ve özgür tarafı koruyorsun. İnsanlara spontane fikirlerinle enerji veriyor, sıradan bir günü bile küçük bir maceraya çevirebiliyorsun. Yalnız, bazı meseleleri sürekli sonraya bırakmak özgürlüğünü artırmak yerine seni aynı yerde tutabilir. Her şeyi ciddiye almak zorunda değilsin ama bazı şeyleri zamanında halletmek de özgürlüğün bir parçası.

Atlas Kompleksine sahipsin!

Mitolojide Atlas gök kubbeyi omuzlarında taşır; sen de çevrendeki insanların yükünü çoğu zaman kendiliğinden üstleniyorsun. Bir iş aksadığında çözüm arayan, bir arkadaşın zorlandığında yanında beliren kişi olman büyük bir güven yaratıyor. İnsanlar sana yaslanabiliyor çünkü sözünün arkasında durduğunu biliyorlar. Fakat herkesin sorumluluğunu üstlenmek, kendi ihtiyaçlarını sürekli ertelemene neden olabilir. Yardım istemek, taşıyamadığın bir yükü paylaşmak ya da bazen “bunu ben halledemem” demek seni daha az güçlü yapmaz.

İkarus Kompleksine sahipsin!

İkarus Kompleksine sahipsin!

İkarus, mitolojide güneşe doğru uçarken sınırlarını zorlayan genç olarak hatırlanır; sende de benzer bir yükselme arzusu var. Büyük hedefler koyuyor, çoğu kişinin uzak gördüğü ihtimalleri kendine mümkün sayıyorsun. Bu cesaretin sayesinde yeni yollar deniyor ve başkalarının çekindiği adımları atabiliyorsun. Yine de her fırsata yetişmeye çalışırken enerjini tüketebilir veya yolun tadını çıkarmayı unutabilirsin. Hedeflerini küçültmen gerekmiyor; yalnızca hızını ve kaynaklarını hesaba katman yeterli.

Kassandra Kompleksine sahipsin!

Kassandra, mitolojide geleceğe ilişkin uyarıları dinlenmeyen kâhin olarak anlatılır; sen de bazen bir şeylerin nereye varacağını çevrendekilerden önce fark ettiğini düşünüyorsun. İnsanların gözden kaçırdığı ayrıntıları yakalaman ve ihtimalleri tartman seni iyi bir gözlemci yapıyor. Özellikle işler karıştığında, herkesin heyecanla atladığı bir konuda frene basabilirsin. Ancak sezgilerin ne kadar kuvvetli olursa olsun, her tahmin kesin bir sonuç değildir; bazen yeni bilgiye yer açmak gerekir. Sürekli haklı çıkmaya çalışmak yerine, düşüncelerini paylaş ve başkalarının bakış açılarını da dinle.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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