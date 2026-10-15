Freud'a Göre Sen Hangi Komplekse Sahipsin?
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Freud’un şezlonguna uzan, bilinçaltındaki dosyaları açıyoruz; merak etme, seans ücretini bu kez almıyoruz! Bu eğlenceli testte seçimlerin seni popüler psikoloji ve mitolojiden esinlenen sekiz farklı karakter eğiliminden biriyle eşleştirecek; tabii bu bir klinik değerlendirme değil, kendine dışarıdan bakmanın biraz farklı bir yolu.
Hazırsan başla!
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1. Bir sabah uyanıyorsun ve dünyada yalnızca bir şeyi değiştirme gücün var. Hangisini seçerdin?
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2. WhatsApp grubunda herkes panikte. Bir plan iptal olmuş, kimse ne yapacağını bilmiyor. Sen ne yazarsın?
3. Yapay zeka sana hayatını kolaylaştıracak bir asistan tasarlıyor. Hangisini seçersin?
4. Bir kutlamaya katılıyorsun. Mekânın hangi köşesi seni kendine çeker?
5. Bir sabah telefonunda şu bildirimi görüyorsun: “Projen beklenenden çok daha büyük bir başarıya ulaştı!” İlk tepkin ne olur?
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6. Bir süredir aynı rüyayı görüyorsun: Sonsuz bir merdivenden yukarı çıkıyorsun ama son basamağa ulaşamıyorsun. Sence bu neyin işareti?
7. Uzaktan çalışıyorsun. Takviminde beş toplantı, gelen kutunda onlarca mesaj var. Nasıl bir düzen kurarsın?
8. Dört kapının önündesin. Her biri başka bir hayata açılıyor. Hangisini seçersin?
9. Yakın bir arkadaşın yeni bir karar alıyor ama sen bunun iyi sonuçlanmayacağını düşünüyorsun. Ne yaparsın?
10. Kendine ait bir ada kurduğunu hayal et. Adanın en önemli kuralı ne olurdu?
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Peter Pan Kompleksine sahipsin!
Atlas Kompleksine sahipsin!
İkarus Kompleksine sahipsin!
Kassandra Kompleksine sahipsin!
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