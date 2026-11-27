Daha Önce Titanik'i Bulmuştu: Şimdi Kleopatra’nın Kayıp Mezarının Sırrını Çözüyor
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İskenderiye açıklarında denizin altında unutulmuş antik bir liman ortaya çıkarıldı. Arkeolog Kathleen Martínez ile Titanik enkazını bulan kaşif Bob Ballard'ın birlikte yürüttüğü çalışma, Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden birine ışık tutabilir. Peki bu keşif Kleopatra'nın kayıp mezarına giden yolu mu açıyor?
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Taposiris Magna Tapınağı'nın açıklarında yaklaşık 12 metre derinlikte devasa bir liman altyapısı tespit edildi.
Martínez'e göre Kleopatra'nın cenazesi bu tapınağa getirilmiş ve gizli bir noktaya gömülmüş olabilir.
MS 365'te Girit'teki depremin yol açtığı tsunami, limanı ve olası mezar alanını sular altında bıraktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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