MÖ 280 ile 270 yılları arasında II. Ptolemaios Philadelphos tarafından inşa ettirilen tapınak, bir dönem Mareotis Gölü'nün seyrüsefere elverişli bir koluna bakıyordu. Kent ve tapınak, kara ticaret yollarıyla gelen ürünlerin ve İskenderiye'ye gönderilen malların geçtiği stratejik bir merkezdi.

Martínez ile Ballard'ın ortak çalışmasında sualtında geniş bir liman yapısı bulundu. Alanda sütunlar, cilalı taş zeminler, çimentolu bloklar, çapalar ve Kleopatra dönemine ait amforalar yer alıyor. Bazı yapılar hala 6 metreden fazla yükseklikte duruyor.

Fotoğraf: National Geographic