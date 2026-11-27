İstanbul'un Yeni İtalyan Sofrası: Fişekhane'de Açılan Il Casale'yi Görmeniz İçin 8 Neden
İstanbul'da iyi bir İtalyan restoranı bulmak zor değil. Ama hem tabağıyla hem de oturduğunuz salonla sizi başka bir yere taşıyan bir mekan bulmak, işte o biraz zor. Fişekhane'de yeni açılan Il Casale tam da bu yüzden şehrin konuşulan adreslerinden biri olmaya aday. İşte bir akşamınızı ayırmanız için 8 neden.
1. Bir Osmanlı fişek fabrikasının içinde
Il Casale, Kazlıçeşme'deki tarihi Fişekhane'nin restore edilmiş yapılarından birinde. Kalın taş duvarlar, yüksek tavanlar ve eski bir sanayi binasının o ağırbaşlı havası daha kapıdan girerken hissediliyor. Bir zamanlar fişek üretilen bu binada şimdi İtalyan sofrası kuruluyor. Bu karşıtlık bile başlı başına bir hikaye.
2. Pompei kırmızısı bir salon
Mekanın kalbi, 'Il Salone' adını verdikleri kırmızı oda. Duvarlar, antik Pompei villalarındaki fresklerden tanıdığımız o derin kırmızıya boyanmış. İçeri girdiğiniz anda kendinizi İstanbul'da değil, bir İtalyan konutunun akşam yemeğinde gibi hissediyorsunuz.
3. Barın üzerinde vitray bir kubbe
Salonun en dikkat çeken parçası, barın tam üzerinde yükselen renkli camlardan örülmüş kubbe. Gün batarken içeri süzülen ışık kırmızı duvarlarda amber bir iz bırakıyor. Akşam ilerledikçe lambalar yanıyor ve salonun bütün ışığı oradan dağılıyor. Hangi masada oturursanız oturun, başınızı kaldırdığınızda oradadır.
4. Akşamın sessiz misafiri: Bronz Pegasus
Kubbenin altında kanatlarını açmış bronz bir Pegasus duruyor. Mitolojide ilham perilerinin atı olan Pegasus, burada kapıdan girenin ilk baktığı yer. Fotoğraf çekmeyi sevenler için de mekanın en gözde köşesi olacağına eminiz.
5. Duvarlarda iki bin yıllık bir hikaye
Kırmızı duvarlarda krem taştan klasik figürler var: hasat toplayanlar, sofraya oturanlar, kadeh kaldıranlar. Antik bir İtalyan villasının duvarları neyi anlatıyorsa, bunlar da onu anlatıyor: birlikte yenen yemeği. Dikkatli bakarsanız, kabartmaların arasına taşa işlenmiş mekanın adını da bulabilirsiniz.
6. Fresk tavanlı uzun salon
Kemerlerin altında uzanan uzun salonda beyaz örtülü masalar, damalı sandalyeler ve her masada küçük bir lamba var. Başınızı kaldırdığınızda ise tonozlu tavanda melekler, bulutlar ve altın çerçeveler sizi karşılıyor. Yemeğin ortasında küçük bir Roma sabahı gibi.
7. İtalya'nın klasikleri, modern bir sunumla
Mekanın mottosu her şeyi özetliyor: 'Modern bir sofra, zamansız bir lezzet.' Il Casale'de İtalyan mutfağı, özüne sadık kalınarak ama bugünün fine dining anlayışıyla yorumlanıyor. Antipastilerle başlayıp el yapımı makarnalar ve ana yemeklerle devam eden, taşı güzel bir tatlıyla kapanan bir akşamı hayal edin. İşte tam olarak o.
8. Her akşama uygun bir masa
Il Casale sadece ikili bir akşam yemeği için değil. Romantik bir akşam, dört kişilik bir iş yemeği, altı kişilik bir dost sofrası ya da on kişilik bir kutlama... 'Akşamı anlatın, masayı biz kuralım' diyorlar. Doğum günü, yıldönümü, nişan ya da şirket yemeği gibi özel davetler için banket seçeneği de mevcut.
Son söz
Fişekhane, son yıllarda İstanbul'un en ilgi çekici yeni yaşam alanlarından biri oldu. Il Casale de bu tarihi doku içinde, hem lezzetiyle hem de atmosferiyle kendine özel bir yer açıyor. Hafta sonu için plan arıyorsanız, masanızı önceden ayırtmanızı öneririz. Bu kadar güzel bir salon uzun süre boş kalmayacak gibi görünüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın