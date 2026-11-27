Il Casale sadece ikili bir akşam yemeği için değil. Romantik bir akşam, dört kişilik bir iş yemeği, altı kişilik bir dost sofrası ya da on kişilik bir kutlama... 'Akşamı anlatın, masayı biz kuralım' diyorlar. Doğum günü, yıldönümü, nişan ya da şirket yemeği gibi özel davetler için banket seçeneği de mevcut.