Haysiyet Oyuncusu 4,50 Reytingle Final Kararı Alınmasına Sitem Etti!
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Kanal D'nin salı akşamlarındaki iddialı dizisi Haysiyet için gelen final kararı, dizinin oyuncularını da en az ekran başındaki izleyiciler kadar şaşırtmış görünüyor. Dizide Ender Şanlıoğlu'nu canlandıran Emin Günenç, 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlarken kararı bir türlü anlamlandıramadığını açık açık dile getirdi. Oyuncunun reytingden bütçe indirimine uzanan sözleri, final sürecinin perde arkasına dair de dikkat çekici ipuçları taşıyor.
Kaynak: 2. Sayfa
Emin Günenç, Haysiyet'e Simay'ın eski sevgilisi Ender Şanlıoğlu olarak 6. bölümde katılmıştı.
Haysiyet neden final yapıyor sorusuna Emin Günenç de bir yanıt bulamadığını söyledi.
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Emin Günenç, Haysiyet ekibinin bütçe indirimini kabul eden ilk isimlerden olduğunu söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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