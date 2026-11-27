Survivor 2021'e katılan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kalan Emin Günenç, oyunculuğa adım atmadan önce yaklaşık on yıl boyunca futbol oynamıştı. Üvey Anne ve Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, asıl çıkışını Arafta'da canlandırdığı Ateş Karahan karakteriyle yaptı.

Haysiyet'in kadrosuna ise dizinin 6. bölümünde, Merih Öztürk'ün hayat verdiği Simay'ın geçmişinden çıkıp gelen Ender Şanlıoğlu olarak dahil oldu ve Mehmet ile Simay'ın aşkını yeni bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Günenç, kadroya katıldığı günlerde Posta'ya verdiği röportajda Haysiyet'i bir izleyici olarak da çok sevdiğini, bu yüzden projeyi kabul etmenin kendisi için hiç zor olmadığını anlatmıştı. Diziye bu kadar gönülden bağlanan oyuncunun final haberine verdiği sitemli tepki de bu yüzden dikkat çekti.