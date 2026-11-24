Haysiyet Final Kararı Alınca Salı Akşamları Susuz Yaz'a Emanet Edildi, Tarihli Fragman Geldi
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Kanal D, Necati Cumalı uyarlaması Susuz Yaz'ın tarihli fragmanını yayınladı. Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in başrolde olduğu dizi, final kararı alan Haysiyet'in yerine 1 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek. Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'lı filmiyle Altın Ayı kazanan hikâye, 63 yıl sonra yeniden ekranda.
Kanal D, Susuz Yaz'ın 1 Aralık Salı akşamı başlayacağını tarihli fragmanla resmen duyurdu.
Susuz Yaz, 13. bölümüyle final yapacak Haysiyet'in salı akşamı kuşağını devralıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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