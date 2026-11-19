Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisi Susuz Yaz’ın Yayın Tarihi Belli Oldu!
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Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’i başrolde buluşturan Susuz Yaz’ın çekimleri Adana’da sürüyor. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Kanal D dizisinin ne zaman başlayacağına dair ilk bilgi kulislere yansıdı. Konuşulan takvim değişmezse Susuz Yaz, aynı akşam dört diziyle karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Necati Cumalı’nın Susuz Yaz’ını televizyona Sema Ergenekon uyarlıyor.
Susuz Yaz’ın 1 Aralık Salı günü başlaması bekleniyor.
Yayın planı değişmezse Susuz Yaz’ın salı akşamı dört rakibi olacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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