Kanal D’nin yeni dizisi Susuz Yaz, Necati Cumalı’nın aynı adlı eserini bu kez televizyon ekranına taşıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç yer alıyor.

Adana’da çekimleri devam eden dizinin hazırlıkları sürerken, ilk bölümün hangi gün ekrana geleceğine dair kulis bilgisi de geldi.