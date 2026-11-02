Kadroya Sorgu'nun Songül'ü de Katıldı: Susuz Yaz'ın Ekrana Geleceği Gün İçin İki Seçenek Ortaya Çıktı
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Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Susuz Yaz, Adana'daki setten gelen haberlerle izleyicinin gündeminden düşmüyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan yapımın kalabalık kadrosuna genç bir oyuncu daha katılırken, 'Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtına dair ilk ipuçları da geldi. Kanalın yayın günü için üzerinde durduğu iki seçenek, dizinin hangi akşamın rekabetine gireceğini de belirleyecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Asu Lal Burnak, Sorgu'da Hazal Kaya'nın yeğeni Songül rolüyle izleyicinin tanıdığı genç bir oyuncu.
Asu Lal Burnak'ın Susuz Yaz'daki karakteri Rabia, Hasan ile Yeter'in kızı olarak hikâyeye dahil olacak.
Susuz Yaz ne zaman başlayacak sorusunda kasım ortası ve iki farklı yayın günü konuşuluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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