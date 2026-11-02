Kadroya Sorgu'nun Songül'ü de Katıldı: Susuz Yaz'ın Ekrana Geleceği Gün İçin İki Seçenek Ortaya Çıktı

Sorgu ve Aşk Evlilik Boşanma'daki rollerinin ardından Burnak'ın Susuz Yaz'da kime hayat vereceği de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu dizide Rabia karakterini canlandıracak ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç'in oynadığı Hasan ile İrem Sak'ın hayat verdiği Yeter'in kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Hasan, su yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşin hikâyesinde ağalık peşindeki ağabey olarak kurgulanıyor; kardeşi Osman'a Mert Ramazan Demir, Bahar'a ise Lizge Cömert hayat veriyor. Rabia karakterinin hikâyedeki yerine dair ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı. Susuz Yaz oyuncuları listesinin her geçen hafta yeni isimlerle uzaması, dizinin hangi gün ekrana geleceği sorusunu da daha sık sorulur hale getirdi.