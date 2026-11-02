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Kadroya Sorgu'nun Songül'ü de Katıldı: Susuz Yaz'ın Ekrana Geleceği Gün İçin İki Seçenek Ortaya Çıktı

Kadroya Sorgu'nun Songül'ü de Katıldı: Susuz Yaz'ın Ekrana Geleceği Gün İçin İki Seçenek Ortaya Çıktı

Kanal D yerli dizi Mert Ramazan Demir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 16:16
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Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Susuz Yaz, Adana'daki setten gelen haberlerle izleyicinin gündeminden düşmüyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan yapımın kalabalık kadrosuna genç bir oyuncu daha katılırken, 'Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtına dair ilk ipuçları da geldi. Kanalın yayın günü için üzerinde durduğu iki seçenek, dizinin hangi akşamın rekabetine gireceğini de belirleyecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Asu Lal Burnak, Sorgu'da Hazal Kaya'nın yeğeni Songül rolüyle izleyicinin tanıdığı genç bir oyuncu.

Asu Lal Burnak, Sorgu'da Hazal Kaya'nın yeğeni Songül rolüyle izleyicinin tanıdığı genç bir oyuncu.

Susuz Yaz'ın kadrosuna katılan yeni isim Asu Lal Burnak, dizi izleyicisinin yabancı olmadığı bir yüz. Genç oyuncu, Tod'da iki sezon boyunca yayınlanan Sorgu dizisinde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Cihan Manoğlu'nun yeğeni Songül karakteriyle dikkat çekmişti. 'Sorgu dizisi Songül kimdir?' diye merak edenlerin aradığı isim olan Burnak, ardından Aşk Evlilik Boşanma'da Bennu Yıldırımlar'ın hayat verdiği Güner'in kızı Öykü rolünü üstlendi. Bu iki rolle adını duyuran genç oyuncu, şimdi Adana'da çekilen bir dönem dizisiyle kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Asu Lal Burnak'ın Susuz Yaz'daki karakteri Rabia, Hasan ile Yeter'in kızı olarak hikâyeye dahil olacak.

Asu Lal Burnak'ın Susuz Yaz'daki karakteri Rabia, Hasan ile Yeter'in kızı olarak hikâyeye dahil olacak.

Sorgu ve Aşk Evlilik Boşanma'daki rollerinin ardından Burnak'ın Susuz Yaz'da kime hayat vereceği de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu dizide Rabia karakterini canlandıracak ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç'in oynadığı Hasan ile İrem Sak'ın hayat verdiği Yeter'in kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Hasan, su yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşin hikâyesinde ağalık peşindeki ağabey olarak kurgulanıyor; kardeşi Osman'a Mert Ramazan Demir, Bahar'a ise Lizge Cömert hayat veriyor. Rabia karakterinin hikâyedeki yerine dair ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı. Susuz Yaz oyuncuları listesinin her geçen hafta yeni isimlerle uzaması, dizinin hangi gün ekrana geleceği sorusunu da daha sık sorulur hale getirdi.

Susuz Yaz ne zaman başlayacak sorusunda kasım ortası ve iki farklı yayın günü konuşuluyor.

Susuz Yaz ne zaman başlayacak sorusunda kasım ortası ve iki farklı yayın günü konuşuluyor.

Kadroya katılımların hız kesmediği dizide izleyicinin asıl merak ettiği konu, Susuz Yaz'ın Kanal D ekranlarına hangi akşam geleceği. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre yapımın kasım ortasına yetiştirilmesi planlanıyor, yayın günü için ise Çarşamba ya da Cuma seçenekleri üzerinde duruluyor. Kanal D'nin henüz resmi bir tarih açıklamadığı dizinin çekimleri 7 Ekim'de Adana'da başlamıştı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizi, 1963'te Metin Erksan'ın filmiyle beyazperdeye taşınan klasik hikâyeyi bu kez 1970'lerin Türkiye'sinde geçen bir dizi olarak anlatacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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