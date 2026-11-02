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Yeşilçam'ın Bahar'ıydı: Hülya Koçyiğit, 'İlk Aşkım' Dediği Susuz Yaz'ın Yeni Dizi Uyarlaması İçin Ne Dedi?

Yeşilçam'ın Bahar'ıydı: Hülya Koçyiğit, 'İlk Aşkım' Dediği Susuz Yaz'ın Yeni Dizi Uyarlaması İçin Ne Dedi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 08:27
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Yeşilçam'ın unutulmaz Bahar'ı Hülya Koçyiğit, Kanal D'de yayınlanan Pazar Gezmesi programında Asiye Acar'ın sorularını yanıtlarken Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ının yıllar sonra diziye dönüşmesi hakkında da konuştu. Filmi kendisi için 'ilk aşk' olarak gören usta oyuncu, yeni yayınlanan tanıtımı izledikten sonra hissettiklerini ve aklını kurcalayan soruyu içtenlikle paylaştı. Koçyiğit, programda hikâyenin özünü de kendi cümleleriyle yeniden anlattı.

Kaynak: Kanal D - Pazar Gezmesi

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Hülya Koçyiğit, 15 yaşındayken Altın Ayı kazanan Susuz Yaz'da Bahar'a hayat vermişti.

Hülya Koçyiğit, 15 yaşındayken Altın Ayı kazanan Susuz Yaz'da Bahar'a hayat vermişti.

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası' arasında anılan Hülya Koçyiğit, sinema yolculuğunun en parlak sayfalarından birini daha 15 yaşındayken açmıştı. Metin Erksan'ın Necati Cumalı'nın eserinden uyarladığı 1963 yapımı Susuz Yaz'da Erol Taş ve Ulvi Doğan'la aynı kadroda yer alan genç oyuncu, köyün suyunu tek başına sahiplenmek isteyen bir adamın gölgesinde kalan Bahar'ı canlandırdı.

Film 1964'te Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanarak Türk sinema tarihine adını yazdırırken, Koçyiğit için de uzun ve ödüllerle dolu bir kariyerin kapısı aralanmış oldu. 1991'de Devlet Sanatçısı unvanı alan usta oyuncunun Susuz Yaz'a duyduğu bağ ise aradan geçen 60 yılı aşkın sürede hiç zayıflamadı.

Hülya Koçyiğit, 'ilk aşkım' dediği Susuz Yaz'ın dizi olacağını duyunca heyecanını gizlemedi.

Hülya Koçyiğit, 'ilk aşkım' dediği Susuz Yaz'ın dizi olacağını duyunca heyecanını gizlemedi.

Usta oyuncunun filme olan bu bağlılığı, kameralara verdiği röportajda da kendini gösterdi. Susuz Yaz'ın kendisi için 'ilk aşk' olduğunu bir kez daha doğrulayan Koçyiğit, hikâyenin yarım asrı aşkın bir aradan sonra Kanal D'de dizi olarak ekrana geleceğinden haberdar olduğunu söyleyip projeye 'Hayırlı uğurlu olsun' dileğiyle karşılık verdi.

Eserin edebi değerine de dikkat çeken oyuncu, filmi izlememiş olanların bile Necati Cumalı'nın eserini okuduğunu, filmin ise Türk sinema tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Yeni yayınlanan tanıtımı izlediğini anlatan Koçyiğit, 'Ben heyecanlandım daha doğrusu. Tabii ki çok iyi olmasını arzu ederim' sözleriyle diziye desteğini gösterdi.

Röportajda oyuncunun aklını kurcalayan asıl mesele, dizinin o yılların hikâyesini mi anlatacağı yoksa hikâyeyi günümüze mi uyarlayacağı oldu. Dizinin dönemin hayatını ekrana taşıyacağını öğrenen Koçyiğit, 'Ben de merak ediyorum o zaman' diyerek ilk bölümü bekleyen izleyicilere katıldı.

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Susuz Yaz'ın hikâyesini anlatan Hülya Koçyiğit, o dönemi bugünle kıyaslanamayacak kadar ilkel buluyor.

Susuz Yaz'ın hikâyesini anlatan Hülya Koçyiğit, o dönemi bugünle kıyaslanamayacak kadar ilkel buluyor.

Dizinin hikâyenin geçtiği dönemi anlatacak olması, Koçyiğit'i o yılları yeniden düşünmeye de yöneltti. Oyuncu, Susuz Yaz'ın anlattığı dönemin 'bugünün Türkiyesi ile tabii mukayese edilemeyecek kadar ilkel' olduğunu söyleyerek hikâyenin merkezinde su mülkiyeti meselesinin yattığını hatırlattı. Koçyiğit'in anlatımıyla bağın sahibi suyun yalnızca kendisine ait olduğunu iddia ederken köylüler suyun bütün köyün hakkı olduğunu savunuyor, kardeşi de köylülerin yanında duruyordu. Bu çekişmenin ortasında kalan Bahar Gelin'in hikâyesini ise 'Bütün saflığıyla, bütün şeyiyle, inancıyla yanlışlığı fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor' sözleriyle özetledi.

Kanal D'nin iddialı yapımında Bahar rolünü Lizge Cömert üstlenirken Mert Ramazan Demir başrolde yer alıyor, filmdeki kötü ağabeyin izini süren karakteri ise Batuhan Bozkurt Yüzügüleç canlandırıyor. Çekimleri ekim ayında Adana'da başlayan Susuz Yaz dizisinin ne zaman başlayacağına dair Kanal D'den henüz resmi bir açıklama gelmedi; senarist Sema Ergenekon ise dizinin kasım ortası ya da sonunda ekrana gelmesini beklediğini söylemişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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