Yeşilçam'ın Bahar'ıydı: Hülya Koçyiğit, 'İlk Aşkım' Dediği Susuz Yaz'ın Yeni Dizi Uyarlaması İçin Ne Dedi?

Usta oyuncunun filme olan bu bağlılığı, kameralara verdiği röportajda da kendini gösterdi. Susuz Yaz'ın kendisi için 'ilk aşk' olduğunu bir kez daha doğrulayan Koçyiğit, hikâyenin yarım asrı aşkın bir aradan sonra Kanal D'de dizi olarak ekrana geleceğinden haberdar olduğunu söyleyip projeye 'Hayırlı uğurlu olsun' dileğiyle karşılık verdi.

Eserin edebi değerine de dikkat çeken oyuncu, filmi izlememiş olanların bile Necati Cumalı'nın eserini okuduğunu, filmin ise Türk sinema tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Yeni yayınlanan tanıtımı izlediğini anlatan Koçyiğit, 'Ben heyecanlandım daha doğrusu. Tabii ki çok iyi olmasını arzu ederim' sözleriyle diziye desteğini gösterdi.

Röportajda oyuncunun aklını kurcalayan asıl mesele, dizinin o yılların hikâyesini mi anlatacağı yoksa hikâyeyi günümüze mi uyarlayacağı oldu. Dizinin dönemin hayatını ekrana taşıyacağını öğrenen Koçyiğit, 'Ben de merak ediyorum o zaman' diyerek ilk bölümü bekleyen izleyicilere katıldı.