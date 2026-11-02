Yeşilçam'ın Bahar'ıydı: Hülya Koçyiğit, 'İlk Aşkım' Dediği Susuz Yaz'ın Yeni Dizi Uyarlaması İçin Ne Dedi?
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Yeşilçam'ın unutulmaz Bahar'ı Hülya Koçyiğit, Kanal D'de yayınlanan Pazar Gezmesi programında Asiye Acar'ın sorularını yanıtlarken Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ının yıllar sonra diziye dönüşmesi hakkında da konuştu. Filmi kendisi için 'ilk aşk' olarak gören usta oyuncu, yeni yayınlanan tanıtımı izledikten sonra hissettiklerini ve aklını kurcalayan soruyu içtenlikle paylaştı. Koçyiğit, programda hikâyenin özünü de kendi cümleleriyle yeniden anlattı.
Kaynak: Kanal D - Pazar Gezmesi
Hülya Koçyiğit, 15 yaşındayken Altın Ayı kazanan Susuz Yaz'da Bahar'a hayat vermişti.
Hülya Koçyiğit, 'ilk aşkım' dediği Susuz Yaz'ın dizi olacağını duyunca heyecanını gizlemedi.
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Susuz Yaz'ın hikâyesini anlatan Hülya Koçyiğit, o dönemi bugünle kıyaslanamayacak kadar ilkel buluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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