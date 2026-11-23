Erman Toroğlu, Reha Muhtar'la Hiç Program Yapmak İstemediğini Açıkladı: "İnsan Değildi!"
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TV100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada programına konuk olan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, haziran ayında hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar hakkında dikkat çeken sözler söyledi. Toroğlu, Muhtar'la hiç program yapmak istemeyeceğini belirterek merhum sunucu için çok sert ifadeler kullandı. İki ismin yıllar önce aynı ekranı paylaştığı Son Kale programındaki tartışma da bu sözlerle birlikte yeniden akla geliyor.
Kaynak: TV100
Erman Toroğlu, 1989'da FIFA kokartı takan hakemlikten televizyon yorumculuğuna uzanan kariyeriyle sert çıkışlarıyla tanınıyor.
Reha Muhtar, 3 Haziran 2026'da Bodrum'da 66 yaşında hayatını kaybeden ünlü televizyon gazetecisiydi.
Erman Toroğlu, Reha Muhtar'la hiç program yapmak istemeyeceğini söyleyerek onun için "kötü insandı" ifadesini kullandı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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