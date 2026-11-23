Ankara doğumlu Toroğlu, futbolculuk yıllarının ardından hakemliğe geçip 1989'da FIFA kokartı taktı ve 1991'de Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsviçre-San Marino maçını yönetti. Hakemliği bıraktıktan sonra Show TV ve Lig TV'de Şansal Büyüka ile birlikte hazırladığı Maraton programıyla ekranların tanınan yorumcularından biri olan Toroğlu, daha sonra Telegol, TRT Spor, A Spor ve Sözcü TV gibi farklı kanallarda mikrofon başına geçti. Kasım ayının başında Sözcü TV'deki canlı yayında istifa ettiğini duyuran Toroğlu, şimdi de TV100'deki konuşmasıyla yeniden konuşulmaya başladı.

Bu konuşmada adı geçen Reha Muhtar ise Toroğlu'nun yıllar önce aynı masada yer aldığı, televizyon ve gazetecilik dünyasının en tanınan isimlerinden biriydi.