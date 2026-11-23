1968'de Santa Monica'da dünyaya gelen Derya Arbaş, Türkiye güzeli ve oyuncu Zerrin Arbaş ile Amerikalı oyuncu Dehl Berti'nin kızı, usta ressam Avni Arbaş'ın da torunuydu. Çocukluğunu Amerika'da geçiren genç oyuncu, Türkiye'ye geldiğinde Kuyucaklı Yusuf filmiyle bir anda dikkatleri üzerine çekti ve masum bakışlarıyla 80'lerin en çok konuşulan sinema yüzlerinden biri oldu.

Sonraki yıllarda Türkiye ile Amerika arasında gidip gelen Arbaş, Atıf Yılmaz'ın Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filmiyle beyaz perdeye dönerek sevenleriyle bağını hiç koparmadı.