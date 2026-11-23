Kara Melek'in Lamia'sı Zerrin Arbaş, Kızı Derya Arbaş'ı 35 Yaşında Kaybettiği Günü Böyle Anlattı
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Kara Melek'teki Lamia rolüyle hafızalara kazınan Zerrin Arbaş, Nur Viral'in YouTube programına konuk olarak 2003'te 35 yaşında kaybettiği kızı Derya Arbaş'la ilgili anılarını paylaştı. Usta oyuncu, kızının aşk uğruna verdiği sürpriz evlilik kararından ölüm haberini aldığı o güne kadar uzanan duygu dolu hikâyeyi tek tek anlattı. Arbaş'ın sözleri, 80'lerin sinema perdesinde parlayan bu masum yüzün kısacık hayatını yeniden hatırlattı.
Kaynak: Nur Viral
Derya Arbaş, Kuyucaklı Yusuf ile 17 yaşında yıldızı parlayan ve Dilan ile tanınan bir oyuncuydu.
Zerrin Arbaş, kızı Derya'nın Dilan setinde tanıştığı öğretmenle kaçarak evlendiğini gazeteden öğrenmiş.
Derya Arbaş'ın ölüm haberi, Amerika'daki arkadaşlarından gelen bir telefonla Zerrin Arbaş'a ulaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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