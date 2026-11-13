Yeşilçam'ın Esmer Güzeliydi: Feri Cansel'in 39 Yaşında Yarım Kalan Hikayesi
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Feri Cansel'i Yeşilçam'da Bir Çirkin Adam ve Taşı Toprağı Altın Şehir gibi filmlerle izledik. Lefkoşa'da doğan oyuncu, sinemaya adım atmadan önce İngiltere'de kuaförlük yaptı, ilerleyen yıllarda gazinolarda sahneye çıktı. Bursa'daki programına gitmeye hazırlandığı gece, 39 yaşındayken Cihangir'deki evinde Melih Ük tarafından öldürüldü. O gece evde olan kızı Zümrüt Cansel de annesi gibi oyuncuydu.
Lefkoşa'da doğan Feri Cansel, Yeşilçam'dan önce İngiltere'de kuaförlük yaptı.
Yılmaz Güney'in Bir Çirkin Adam filminde oynadı, kızı Zümrüt de Hababam Sınıfı'nda kamera karşısına geçti.
Bursa'da sahneye çıkmaya hazırlanırken Cihangir'deki evinde öldürüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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