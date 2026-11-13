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Yeşilçam'ın Esmer Güzeliydi: Feri Cansel'in 39 Yaşında Yarım Kalan Hikayesi

Yeşilçam'ın Esmer Güzeliydi: Feri Cansel'in 39 Yaşında Yarım Kalan Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 23:08 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 23:18
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Feri Cansel'i Yeşilçam'da Bir Çirkin Adam ve Taşı Toprağı Altın Şehir gibi filmlerle izledik. Lefkoşa'da doğan oyuncu, sinemaya adım atmadan önce İngiltere'de kuaförlük yaptı, ilerleyen yıllarda gazinolarda sahneye çıktı. Bursa'daki programına gitmeye hazırlandığı gece, 39 yaşındayken Cihangir'deki evinde Melih Ük tarafından öldürüldü. O gece evde olan kızı Zümrüt Cansel de annesi gibi oyuncuydu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Lefkoşa'da doğan Feri Cansel, Yeşilçam'dan önce İngiltere'de kuaförlük yaptı.

Lefkoşa'da doğan Feri Cansel, Yeşilçam'dan önce İngiltere'de kuaförlük yaptı.

Sinemada Feri Cansel adıyla tanıdığımız Feriha Cansel, 1944'te Lefkoşa'da dünyaya geldi. Türkiye'ye yerleşmeden önce bir süre İngiltere'de yaşadı. Burada kuaförlük eğitimi aldı ve bir süre bu mesleği yaptı. İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Zümrüt de ileride onun gibi kamera karşısına geçecekti. Cansel'in kendi sinema kariyeri ise 1960'ların ikinci yarısında şekillendi. 

Yeşilçam'a adım attığı ilk film konusunda kaynaklarda farklı bilgiler var. Sabah'ın aktardığı yaşam öyküsünde 1964 yapımı Kan ve Gurur öne çıkarken, SinemaTürk ilk kamera deneyimi olarak Türker İnanoğlu'nun 1967 yapımı Evlat Uğruna filmini gösteriyor. Küçük rollerle başladığı bu dönemde geçimini sağlamak için gece kulüplerinde de çalıştı. Sinema ve sahne, sonraki yıllarda da çalışma hayatının iki parçası olarak kaldı. SinemaTürk

Yılmaz Güney'in Bir Çirkin Adam filminde oynadı, kızı Zümrüt de Hababam Sınıfı'nda kamera karşısına geçti.

Yılmaz Güney'in Bir Çirkin Adam filminde oynadı, kızı Zümrüt de Hababam Sınıfı'nda kamera karşısına geçti.

Feri Cansel'in filmografisinde dönemin farklı türlerinden yapımlar var. Malkoçoğlu: Cem Sultan ve Kara Cellat gibi filmlerin yanı sıra, Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği Bir Çirkin Adam'da da rol aldı. Taşı Toprağı Altın Şehir ve 1982 yapımı Gözüm Gibi Sevdim de kariyerinin ilerleyen yıllarında izleyici karşısına çıktığı filmler arasındaydı. 1970'lerde canlandırdığı vamp kadın karakterleriyle tanınan Cansel, dönemin magazin basınında 'Kasımpaşalı Emmanuelle' lakabıyla da anılıyordu. 

Yılmaz Güney'le yolları sinema dışında da kesişti. Bir dönem birliktelik yaşayan iki oyuncu, daha sonra yollarını ayırdı. Cansel'in sinemayla bağı ise ailede devam etti. Kızı Zümrüt Cansel, 1978 yapımı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un kadrosunda yer aldı. 1980'lerde gençlik filmlerinde de izlediğimiz Zümrüt'ün filmografisinde Bir Sevgi İstiyorum gibi yapımlar bulunuyor.

Bursa'da sahneye çıkmaya hazırlanırken Cihangir'deki evinde öldürüldü.

Bursa'da sahneye çıkmaya hazırlanırken Cihangir'deki evinde öldürüldü.

Feri Cansel, 1979'da bir sahne programı için gittiği İzmir'de ticaretle uğraşan Melih Ük'le tanıştı. Ük'ün İstanbul'a taşınmasının ardından bir süre birlikte yaşadılar. Moda'da açtıkları markete ise Cansel'in kızının adını verdiler. 1983 yazında Cansel bir yandan gazino programlarına devam ediyordu. Ağustos ayında Bursa Köşk Gazinosu'yla anlaşmıştı ve eylül başında programı için Bursa'ya gidecekti. 

1 Eylül akşamı, ertesi sabahki yolculuğun hazırlıklarını yapan Cansel'in Cihangir'deki evinde kızı Zümrüt ve aralarında Seyfi Dursunoğlu'nun da bulunduğu arkadaşları vardı. Gece ilerleyen saatlerde eve gelen Melih Ük ile Cansel arasında tartışma çıktı. Ük, Cansel'i evinde öldürdü. Zümrüt, daha sonra basına yansıyan anlatımında silah seslerini duyunca odaya girdiğini ve annesinin üzerine kapandığını söyledi. Dönemin Cumhuriyet haberine göre olay yerinden kaçan Ük, iki gün sonra Moda'da yakalandı. 

Cansel'in cenazesi, yakınlarının desteğiyle doğduğu şehir Lefkoşa'ya götürüldü ve orada toprağa verildi. Öldürüldüğünde 39 yaşındaydı. Bugün Feri Cansel'in adına Yeşilçam arşivlerinde, Yılmaz Güney'le aynı kadroda yer aldığı Bir Çirkin Adam'dan son dönem filmlerinden Gözüm Gibi Sevdim'e kadar uzanan yapımlarda rastlamak mümkün.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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