Yeşilçam'ın Esmer Güzeliydi: Feri Cansel'in 39 Yaşında Yarım Kalan Hikayesi

Sinemada Feri Cansel adıyla tanıdığımız Feriha Cansel, 1944'te Lefkoşa'da dünyaya geldi. Türkiye'ye yerleşmeden önce bir süre İngiltere'de yaşadı. Burada kuaförlük eğitimi aldı ve bir süre bu mesleği yaptı. İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Zümrüt de ileride onun gibi kamera karşısına geçecekti. Cansel'in kendi sinema kariyeri ise 1960'ların ikinci yarısında şekillendi.

Yeşilçam'a adım attığı ilk film konusunda kaynaklarda farklı bilgiler var. Sabah'ın aktardığı yaşam öyküsünde 1964 yapımı Kan ve Gurur öne çıkarken, SinemaTürk ilk kamera deneyimi olarak Türker İnanoğlu'nun 1967 yapımı Evlat Uğruna filmini gösteriyor. Küçük rollerle başladığı bu dönemde geçimini sağlamak için gece kulüplerinde de çalıştı. Sinema ve sahne, sonraki yıllarda da çalışma hayatının iki parçası olarak kaldı. SinemaTürk