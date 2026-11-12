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Cemre Baysel, Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu'yla Çıkan Aşk İddialarını Doğruladı

Cemre Baysel, Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu'yla Çıkan Aşk İddialarını Doğruladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 22:58
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Cemre Baysel, Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep rolüyle ekranlarda yer alıyor. Oyuncunun özel hayatı da Aytaç Şaşmaz ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile ilişkilerinden sonra sık sık gündeme gelmişti. Baysel'in adı bu kez Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla anıldı. Sosyal medyada çıkan aşk iddiaları gündem olmuştu. Baysel bu iddiaları doğruladı.

Kaynak: Gazetemagazin

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Cemre Baysel, Baht Oyunu'ndan Güller ve Günahlar'a uzanan projelerle tanınıyor.

Cemre Baysel, Baht Oyunu'ndan Güller ve Günahlar'a uzanan projelerle tanınıyor.

Elimi Bırakma, Ramo ve Sol Yanım gibi yapımlarla adını duyuran Cemre Baysel, özellikle Baht Oyunu'ndaki Ada karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... gibi dizilerde de rol aldı. Oyuncu şimdi Güller ve Günahlar'daki Zeynep karakterinin yanı sıra Mert Yazıcıoğlu'yla başrolü paylaştığı Kalbimin Rotası Karadeniz dizisiyle de gündemde.

Baysel'in özel hayatı da uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Baht Oyunu setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz'la 2021'den beri birlikteydi, ilişkileri 2025'in haziran ayında sona erdi. Ardından yarış pilotu Cem Bölükbaşı'yla yeni bir aşka yelken açan Baysel, bu ilişkinin bitip bitmediğini soran gazetecilere yalnızca 'Bitti' diyerek yanıtlamıştı.

Baysel'in adı Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla anıldı.

Baysel'in adı Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla anıldı.

Baysel'in adı, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla anıldı. Aşk iddialarının ortaya çıkmasında önce sosyal medyadaki karşılıklı takip dikkat çekti. Baysel'in paylaştığı ve kimden geldiğini açıklamadığı bir çiçek buketi de merak uyandırmıştı.

İddiaları alevlendiren ayrıntı ise Topçu'nun annesinin Baysel'i sosyal medyada takibe almasıydı. Ekran görüntüsü dolaşıma girdikten sonra bu takibin geri çekildiği konuşuldu. O dönemde ikiliden bir açıklama gelmemişti.

Gazetemagazin'e konuşan Baysel, Emirhan Topçu'yla aşk iddialarını doğruladı.

Cemre Baysel 'Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte...' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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