Cemre Baysel, Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu'yla Çıkan Aşk İddialarını Doğruladı

Elimi Bırakma, Ramo ve Sol Yanım gibi yapımlarla adını duyuran Cemre Baysel, özellikle Baht Oyunu'ndaki Ada karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... gibi dizilerde de rol aldı. Oyuncu şimdi Güller ve Günahlar'daki Zeynep karakterinin yanı sıra Mert Yazıcıoğlu'yla başrolü paylaştığı Kalbimin Rotası Karadeniz dizisiyle de gündemde.

Baysel'in özel hayatı da uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Baht Oyunu setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz'la 2021'den beri birlikteydi, ilişkileri 2025'in haziran ayında sona erdi. Ardından yarış pilotu Cem Bölükbaşı'yla yeni bir aşka yelken açan Baysel, bu ilişkinin bitip bitmediğini soran gazetecilere yalnızca 'Bitti' diyerek yanıtlamıştı.