Cemre Baysel, Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu'yla Çıkan Aşk İddialarını Doğruladı
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Cemre Baysel, Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep rolüyle ekranlarda yer alıyor. Oyuncunun özel hayatı da Aytaç Şaşmaz ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile ilişkilerinden sonra sık sık gündeme gelmişti. Baysel'in adı bu kez Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla anıldı. Sosyal medyada çıkan aşk iddiaları gündem olmuştu. Baysel bu iddiaları doğruladı.
Kaynak: Gazetemagazin
Cemre Baysel, Baht Oyunu'ndan Güller ve Günahlar'a uzanan projelerle tanınıyor.
Baysel'in adı Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla anıldı.
Gazetemagazin'e konuşan Baysel, Emirhan Topçu'yla aşk iddialarını doğruladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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