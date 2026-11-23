Meta'nın Yapay Zekâ Sorumlusu Alexandr Wang: Atom Bombası, Riemann Hipotezi'nin Yanında Ev Ödevi Gibi
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Meta'nın yapay zekâ sorumlusu ve Meta Superintelligence Labs'in kurucusu Alexandr Wang, X'te yayımladığı 'Superintelligence is Arriving' (Süper Zekâ Geliyor) başlıklı yazıda, Riemann Hipotezi'nin yapay zekâ yardımıyla ispatlandığı iddiasının süper zekânın kapıda olduğunu gösterdiğini savundu. Los Alamos'ta büyüdüğünü hatırlatan Wang, birçok fizikçinin atom bombasının keşfini bu problemin yanında bir ev ödevi sayacağını yazdı; ama toplumun yapay zekâya 'devredilmesine' razı olunmaması gerektiğini de ekledi. 22 Kasım'da paylaşılan yazı kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.
Kaynak: Alexandr Wang / X, Business Today, Al Jazeera
Wang'a göre Riemann Hipotezi'nin ispatı, süper zekânın geldiğinin en net işareti.
Levent Alpöge: "Claude, bitiş çizgisine yaklaşırken beni fersah fersah geride bıraktı."
Los Alamos'ta büyüyen Wang: "Birçok fizikçi atom bombasının keşfinin Riemann'ın yanında ev ödevi olduğunu kabul eder."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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