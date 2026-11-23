Wang, Riemann Hipotezi'ni 'entelektüel başarının zirvesi' olarak niteledi. Yazısına göre insanlığın bugüne kadar başardığı hiçbir şey, saf zihinsel güç bakımından yaklaşık 170 yıllık bu problemi çözmekle kıyaslanamıyor. Ona göre ispat, önemli bir değişimin başlangıcı; insanlığın önümüzdeki bir yılda nasıl davranacağı da büyük sonuçlar doğuracak.

Yapay zekâ modellerinin matematikteki yükselişini de hatırlattı. Aralık 2024'te OpenAI'ın o3 modeli AIME matematik yarışmasının sorularını çözmeye başlamıştı. Wang'a göre yapay zekânın her alanda en iyi insanları geçmesinin önünde artık ham zekâ engeli yok. Kalan eksikler alana özgü bilgi birikimi, altyapı işleri ve deney yapma becerisi. Kodlama neredeyse çözülmüş durumda, siber güvenlik ve ajan olarak çalışma alanlarındaki açıklar da kapanmış.

Yazı, Anthropic'te çalışan matematikçi Levent Alpöge'nin 20 Kasım'da duyurduğu iddianın hemen ardından geldi. Alpöge, web sitesinde 'Claude ile çalışarak Riemann Hipotezi'nin bir ispatını keşfettiğime inanıyorum' diye yazmıştı.