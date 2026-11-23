Marvel Dizisinin 43 Yaşındaki Oyuncusu Merdiven Boşluğunda Ölü Bulundu: Ölüm Nedeni Araştırılıyor!
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Önce beyzbol sahalarında, ardından Hollywood setlerinde tanınan Lance Broadway'den gelen haber, Marvel hayranlarını yasa boğdu. Agents of S.H.I.E.L.D. ve Lucifer gibi sevilen yapımlarda kamera karşısına geçen 43 yaşındaki oyuncu, Teksas'ın Dallas kentinde bir apartmanın merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Genç yaşta gelen bu ölümün nedeni ise henüz açıklanmadı ve yetkililer incelemenin sonucunu bekliyor.
Kaynak: TMZ
Lance Broadway, beyzbolu bıraktıktan sonra Olympus Has Fallen ve Marvel dizisi Agents of S.H.I.E.L.D.'de oynamıştı.
Dallas polisi 911 ihbarı üzerine gitti, Lance Broadway'in ölüm nedeni için adli tıp raporu bekleniyor.
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