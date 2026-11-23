Teksaslı Lance Broadway'in hikâyesi, Hollywood'dan çok önce Major League Baseball sahalarında başladı. 2005'te Chicago White Sox'a katılan genç atıcı, 2007'de büyük ligdeki ilk maçına çıktı ve bu takımda üç sezon forma şansı bulduktan sonra 2009'da New York Mets'e geçti; Toronto Blue Jays'in alt lig takımında geçirdiği kısa dönemin ardından da sahalara veda etti.

2010'da katıldığı oyunculuk dersleri, Broadway'in hayatının rotasını kökten değiştirdi. Sinemadaki ilk büyük fırsatı 2013'te Gerard Butler, Aaron Eckhart ve Morgan Freeman'ın başrolleri paylaştığı Olympus Has Fallen'da geldi ve oyuncu, filmde Gizli Servis ajanı O'Neill'ı canlandırdı. Bu çıkışın ardından Marvel'ın Agents of S.H.I.E.L.D. dizisi ve Lucifer gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlarda rol alan Broadway, 2014 yapımı bilim kurgu filmi Teleios'ta da Komutan Linden'a hayat verdi. Yaklaşık 16 yıla yayılan oyunculuk kariyerinde George Lopez'in Saint George'u, Kevin From Work ve Real Husbands of Hollywood gibi komedi dizilerinde de izleyici karşısına çıkan Broadway, beyzboldan gelip Hollywood'da tutunmayı başaran isimler arasında gösteriliyordu.