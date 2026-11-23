Önerilen gezegenin kütlesi Dünya'nın 1,5 ila 2 katı. Simülasyonlar onu Güneş'in çevresinde aşırı uzamış bir yörüngeye yerleştiriyor: ortalama uzaklığı 350 ile 500 astronomik birim arasında, yani Dünya-Güneş mesafesinin yüzlerce katı. En yakın noktasında bile Güneş'e en az 200 astronomik birim mesafede kalıyor. Karşılaştırma için, Neptün Güneş'ten ortalama 30,1 astronomik birim uzakta ve oraya ulaşan güneş ışığı Dünya'dakinin yaklaşık 900'de biri kadar.

Bu mesafede cismin parlaklığı da kuramsal olarak çok düşük kalıyor. Gezegen, insanlığın gökyüzünü giderek daha ayrıntılı taramasına rağmen milyarlarca yıldır fark edilmemiş olabilir. Neptün'ün ötesinde, Güneş Sistemi'nin oluşumundan kalma donmuş kalıntılarla dolu geniş bir bölge uzanıyor. Bu cisimlere Neptün ötesi nesneler deniyor ve çoğu Kuiper Kuşağı'nda, görece öngörülebilir yollarda dolaşıyor. Kuşaktaki cisimlerin Güneş'e uzaklığı 38 ile 50 astronomik birim arasında değişiyor.

Dr. Lykawka çalışmanın heyecanını şu sözlerle anlattı: 'Güneş Sistemi'ni onlarca yıl haritaladıktan sonra başka bir gezegenin bunca zamandır bizden saklandığını keşfettiğinizi hayal edin.'