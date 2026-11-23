Neptün'ün Ötesinde Gizli Bir Gezegen Olabilir: 'Gezegen X2' Güneş Sistemi'nin Hikâyesini Değiştirebilir
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Japonya'daki Kindai Üniversitesi'nden Dr. Patryk Sofia Lykawka liderliğindeki bir ekip, Neptün'ün çok ötesinde, bugüne kadar fark edilmemiş Dünya sınıfında bir gezegen bulunabileceğini öne sürdü. 'Gezegen X2' adı verilen varsayımsal dünyanın kütlesi Dünya'nın 1,5 ila 2 katı, Güneş'e uzaklığı ise yüzlerce astronomik birim. Bilgisayar simülasyonları, Güneş Sistemi'nin kıyısındaki buzul cisimlerin tuhaf yörüngelerinin bu gizli gezegenle açıklanabileceğini gösteriyor. Çalışma Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.
Kaynak: Daily Mail, ScienceAlert, UniSQ
Neptün'ün ötesinde, Güneş'ten en az 200 astronomik birim uzakta, hiç görülmemiş bir dünya dolaşıyor olabilir.
Sedna gibi aşırı uzamış yörüngeli cisimler, görünmeyen bir gezegenin ayak izi olabilir.
4,5 milyar yıllık simülasyonlar, yalnızca dört dev gezegenin bu yörüngeleri üretemediğini gösterdi.
Rubin Gözlemevi'nin taraması, Gezegen X2 fikrini ilk kez sınama fırsatı sunacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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