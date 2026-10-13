16 Işık Yılı Ötedeki İki Güneşli Sistem Dünya Boyutunda Bir Gezegeni Barındırabilir
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Güneş'e en yakın yıldız sistemlerinden biri, bilim kurgu filmlerindeki iki güneşli gezegenleri akıllara getiriyor. Kaliforniya Üniversitesi Riverside'daki araştırmacıların yaptığı simülasyonlar, 16 ışık yılı ötedeki 70 Ophiuchi çift yıldızında Dünya kütleli bir gezegenin kararlı bir yörüngede kalabileceğini gösterdi. Sistemde şu ana kadar doğrulanmış bir gezegen bulunmuyor. Çalışma The Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.
Kaynak: EarthSky
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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