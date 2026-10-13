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16 Işık Yılı Ötedeki İki Güneşli Sistem Dünya Boyutunda Bir Gezegeni Barındırabilir

16 Işık Yılı Ötedeki İki Güneşli Sistem Dünya Boyutunda Bir Gezegeni Barındırabilir

NASA
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 13:02
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Güneş'e en yakın yıldız sistemlerinden biri, bilim kurgu filmlerindeki iki güneşli gezegenleri akıllara getiriyor. Kaliforniya Üniversitesi Riverside'daki araştırmacıların yaptığı simülasyonlar, 16 ışık yılı ötedeki 70 Ophiuchi çift yıldızında Dünya kütleli bir gezegenin kararlı bir yörüngede kalabileceğini gösterdi. Sistemde şu ana kadar doğrulanmış bir gezegen bulunmuyor. Çalışma The Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.

Kaynak: EarthSky

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Bilim insanları çift yıldızın yaşanabilir kuşağına Dünya kütleli bir gezegen yerleştirdi

Bilim insanları çift yıldızın yaşanabilir kuşağına Dünya kütleli bir gezegen yerleştirdi

70 Ophiuchi, birbirinin etrafında dönen iki yıldızdan oluşuyor ve Dünya'dan yaklaşık 16 ışık yılı, yani yüz elli trilyon kilometre kadar uzakta. İki yıldız da Güneş'ten biraz daha küçük ve daha soğuk; kütleleri Güneş'in yaklaşık yüzde 88'i ve yüzde 73'ü kadar.

Kaliforniya Üniversitesi Riverside'dan gökbilimci Stephen Kane ile doktora öğrencisi Skylar D'Angiolillo, onlarca yıllık gözlem verisinden yararlanarak sistemin ayrıntılı bir modelini kurdu. Michigan Üniversitesi'nden gelen yeni gözlemler de iki yıldızın birbirinin çevresindeki hareketini daha net belirlemeye yardımcı oldu.

Ardından D'Angiolillo, büyük yıldızın yaşanabilir kuşağına, yani yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceği uzaklığa Dünya kütleli bir deneme gezegeni yerleştirdi. Simülasyon, gezegenin yıldıza düşüp düşmediğini, sistemden fırlatılıp fırlatılmadığını ya da düzgün bir yörüngede kalıp kalmadığını izliyor. Aynı deneme farklı uzaklıklarda defalarca tekrarlandı. Kararsız yörüngeler giderek uzayıp gezegenin sistemden atılmasıyla sonuçlanırken, bazı bölgelerde gezegen yerinde kalabildi.

İkinci yıldızın yaşanabilir kuşaktaki yörüngeleri bozması gerekmiyor

İkinci yıldızın yaşanabilir kuşaktaki yörüngeleri bozması gerekmiyor

Sonuç, ilk bakışta sezgilere ters. İkinci bir yıldızın çekim gücünün yakındaki gezegenleri sarsması beklenebilirdi. Oysa simülasyonlar, büyük yıldızın yaşanabilir kuşağında Dünya kütleli bir gezegenin, eşlikçi yıldıza rağmen kararlı bir yörüngede kalabileceğini gösterdi. Bu bulgu yalnızca büyük yıldız için geçerli; küçük yıldızın yaşanabilir kuşağı çalışmanın odağında değil.

Kane, iki güneşli bir dünyanın kulağa egzotik geldiğini ama yaşanabilir olabilecek gezegenleri düşünürken bu ihtimali de hesaba katmak gerektiğini söylüyor. Ona göre tek yıldızlı Güneş Sistemi aslında biraz sıra dışı. Luke Skywalker'ın memleketi Tatooine'i hatırlatan bu tablo, bilim kurgunun hayal ettiği kadar uzak bir ihtimal olmayabilir.

Yine de ortada keşfedilmiş bir gezegen yok. Ekip, bu tür dinamik incelemelerin doğrudan gözleme geçmeden önce hangi sistemlere bakmaya değeceğini belirlemede ilk eleme adımı olabileceğini belirtiyor. Yöntem, NASA'nın 2040'larda devreye girmesi planlanan Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi için de işe yarayabilir. Kane, ekibin bu sistemde yapacak daha çok işi olduğunu ve gözlemevi fırlatılmadan Dünya boyutunda bir gezegenin bulunabileceğini söylüyor. Çalışma The Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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