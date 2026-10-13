16 Işık Yılı Ötedeki İki Güneşli Sistem Dünya Boyutunda Bir Gezegeni Barındırabilir

70 Ophiuchi, birbirinin etrafında dönen iki yıldızdan oluşuyor ve Dünya'dan yaklaşık 16 ışık yılı, yani yüz elli trilyon kilometre kadar uzakta. İki yıldız da Güneş'ten biraz daha küçük ve daha soğuk; kütleleri Güneş'in yaklaşık yüzde 88'i ve yüzde 73'ü kadar.

Kaliforniya Üniversitesi Riverside'dan gökbilimci Stephen Kane ile doktora öğrencisi Skylar D'Angiolillo, onlarca yıllık gözlem verisinden yararlanarak sistemin ayrıntılı bir modelini kurdu. Michigan Üniversitesi'nden gelen yeni gözlemler de iki yıldızın birbirinin çevresindeki hareketini daha net belirlemeye yardımcı oldu.

Ardından D'Angiolillo, büyük yıldızın yaşanabilir kuşağına, yani yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceği uzaklığa Dünya kütleli bir deneme gezegeni yerleştirdi. Simülasyon, gezegenin yıldıza düşüp düşmediğini, sistemden fırlatılıp fırlatılmadığını ya da düzgün bir yörüngede kalıp kalmadığını izliyor. Aynı deneme farklı uzaklıklarda defalarca tekrarlandı. Kararsız yörüngeler giderek uzayıp gezegenin sistemden atılmasıyla sonuçlanırken, bazı bölgelerde gezegen yerinde kalabildi.