Alman basınında yer alan habere göre Bayern Münih, sakatlık sorunlarını aşmak için Mauro Icardi'yi geçici bir seçenek olarak değerlendirebilir. Kulübün devre arasında yüksek bonservis ödeyeceği pahalı bir transfer yerine kısa vadeli bir çözümü tercih edebileceği belirtilirken, sezon sonuna kadar yapılacak bir anlaşma düşük riskli bir hamle olarak görülüyor. Arjantinli golcünün serbest statüde bulunması ve tecrübesi de elini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.