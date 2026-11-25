Harry Kane'siz Kalan Bayern Münih İçin Gözler Mauro Icardi'ye Çevrildi
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı merak edilen Mauro Icardi için Almanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Hücum hattında sakatlıklarla boğuşan Bayern Münih'in gündeminde kısa vadeli çözümler yer alıyor. Alman basınına göre Arjantinli golcü, bu arayışta adı öne çıkan isimlerden biri oldu.
Kane'in sakatlığı hücumda büyük boşluk yarattı.
Icardi geçici çözüm olarak öne çıkıyor.
Sınırlı süreye rağmen 14 lig golü attı.
Bayern'in listesinde tanıdık bir isim daha var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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