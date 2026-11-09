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Bayern'de Hoeness'ten Musiala İçin Tedirgin Eden Açıklama: "Tedavisi Çok Zor"

Bayern'de Hoeness'ten Musiala İçin Tedirgin Eden Açıklama: "Tedavisi Çok Zor"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 18:56
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Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, uzun süredir yaşadığı nörolojik rahatsızlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Jamal Musiala'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Hoeness, 23 yaşındaki oyuncunun rahatsızlığının kolay tedavi edilebilecek bir durum olmadığını belirtti. Açıklamasında Musiala'nın sözleşmesine ve teknik direktör Vincent Kompany'nin sağlık durumuna da değindi.

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Musiala'nın rahatsızlığı kolay tedavi edilemiyor.

Musiala'nın rahatsızlığı kolay tedavi edilemiyor.

Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Jamal Musiala'nın yaşadığı sağlık problemiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Hoeness, genç futbolcunun rahatsızlığının kolay tedavi edilebilecek bir durum olmadığını, sürecin ise ilaçlarla kontrol altında tutulabildiğini belirtti. Musiala'nın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Onunla ilgili bir ikilemle karşı karşıyayız. Kolay tedavi edilemeyen ancak ilaçlarla kontrol altına alınabilen bir rahatsızlığı var. Yine de eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceği konusunda durumu belirsizliğini koruyor.”

Musiala maaşını almaya devam ediyor.

Musiala maaşını almaya devam ediyor.

Sezonluk 25 milyon avro kazandığı belirtilen 23 yaşındaki Musiala'nın sözleşmesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hoeness, oyuncunun sahalardan uzak kalmasına rağmen maaşını almaya devam ettiğini vurguladı ve şu sözleri kullandı:

“Elbette maaşını almaya devam ediyor. Fakat bir an için Bayern'in 'Şu an yapabildikleri, sözleşmede öngörülenleri karşılamıyor' diyerek sözleşmesini tartışmaya açmaya karar verdiğini hayal edin.”

Kompany'nin sağlık durumu da gündemde.

Kompany'nin sağlık durumu da gündemde.

Hoeness, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin sağlık durumuna da değindi. Kompany'nin yeniden kulübedeki yerini alacağı tarih hakkında da bilgi veren Hoeness şu ifadeleri kullandı:

“Kompany'nin sağlık durumu bizim için büyük bir endişe kaynağı ancak ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tedavisi mümkün. Tedavi edilmeyen ve daha sonra menenjite dönüşen çok ağır bir grip türü olduğunu tahmin ediyorum. Sürekli stres altında, günde on iki saat çalışıyor. İki ya da üç hafta sonra, milli maç arasının ardından yeniden kulübedeki yerini alacak.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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