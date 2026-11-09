Bayern'de Hoeness'ten Musiala İçin Tedirgin Eden Açıklama: "Tedavisi Çok Zor"

Sezonluk 25 milyon avro kazandığı belirtilen 23 yaşındaki Musiala'nın sözleşmesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hoeness, oyuncunun sahalardan uzak kalmasına rağmen maaşını almaya devam ettiğini vurguladı ve şu sözleri kullandı:

“Elbette maaşını almaya devam ediyor. Fakat bir an için Bayern'in 'Şu an yapabildikleri, sözleşmede öngörülenleri karşılamıyor' diyerek sözleşmesini tartışmaya açmaya karar verdiğini hayal edin.”