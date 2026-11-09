Bayern'de Hoeness'ten Musiala İçin Tedirgin Eden Açıklama: "Tedavisi Çok Zor"
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Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, uzun süredir yaşadığı nörolojik rahatsızlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Jamal Musiala'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Hoeness, 23 yaşındaki oyuncunun rahatsızlığının kolay tedavi edilebilecek bir durum olmadığını belirtti. Açıklamasında Musiala'nın sözleşmesine ve teknik direktör Vincent Kompany'nin sağlık durumuna da değindi.
Musiala'nın rahatsızlığı kolay tedavi edilemiyor.
Musiala maaşını almaya devam ediyor.
Kompany'nin sağlık durumu da gündemde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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