Hastanelik Olan Kompany'nin Uykusuzluktan Aşırı Kahveye Kadar Uzanan Yorgunluk Sebepleri Ortaya Çıktı

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Kompany'nin hastanede kapsamlı bir muayeneden geçtiği ve tıbbi bakım altında kalmaya devam edeceği duyuruldu. Spor direktörü Max Eberl ise şu ifadeleri kullandı:

'Vincent Kompany'nin sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Bayern olarak onun hızla iyileşmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie gerekli tüm tıbbi bakımı ve desteği alıyor ve kendisine ihtiyaç duyduğu kadar zaman tanınacak.'