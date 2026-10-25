Hastanelik Olan Kompany'nin Uykusuzluktan Aşırı Kahveye Kadar Uzanan Yorgunluk Sebepleri Ortaya Çıktı
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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, ikinci takımın antrenmanını izlerken fenalaşarak ambulans helikopterle Münih'teki bir hastaneye kaldırıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre 40 yaşındaki çalıştırıcının sağlık sorunlarının arkasında uykusuzluk, aşırı kahve tüketimi ve yoğun iş temposu bulunuyor. Geçirdiği virüs enfeksiyonundan sonra dinlenmeden çalışmaya devam eden Kompany'nin yaşadıklarının tek bir nedene bağlı olmadığı aktarıldı.
Kompany antrenmanda fenalaştı.
Uykusuzluk ve yoğun tempo öne çıkıyor.
Kompany virüsün ardından dinlenmedi.
Takım içindeki gerginlik gündemde.
"Vücudum 'Yeter!' dedi."
Bayern ve Eberl'den açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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