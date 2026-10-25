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Hastanelik Olan Kompany'nin Uykusuzluktan Aşırı Kahveye Kadar Uzanan Yorgunluk Sebepleri Ortaya Çıktı

Hastanelik Olan Kompany'nin Uykusuzluktan Aşırı Kahveye Kadar Uzanan Yorgunluk Sebepleri Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 22:53
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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, ikinci takımın antrenmanını izlerken fenalaşarak ambulans helikopterle Münih'teki bir hastaneye kaldırıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre 40 yaşındaki çalıştırıcının sağlık sorunlarının arkasında uykusuzluk, aşırı kahve tüketimi ve yoğun iş temposu bulunuyor. Geçirdiği virüs enfeksiyonundan sonra dinlenmeden çalışmaya devam eden Kompany'nin yaşadıklarının tek bir nedene bağlı olmadığı aktarıldı.

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Kompany antrenmanda fenalaştı.

Kompany antrenmanda fenalaştı.

Kompany, Bayern Münih'in ikinci takımının antrenmanını izlediği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Münih'teki bir hastaneye götürüldü. Durumunun ardından ilk günlerde tüm antrenman ve maç operasyonlarını yardımcı teknik ekibin yürüteceği duyuruldu.

Uykusuzluk ve yoğun tempo öne çıkıyor.

Uykusuzluk ve yoğun tempo öne çıkıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre Kompany'nin uykusu çok azdı ve neredeyse hiç spor yapmıyordu. Düzensiz beslenen ve aşırı miktarda kahve tüketen teknik adamın tüm bunlara rağmen tempoyu düşürmediği belirtildi. Kulüp çevresinin ve oyuncuların bu durumdan bir süredir endişe duyduğu da aktarıldı.

Kompany virüsün ardından dinlenmedi.

Kompany virüsün ardından dinlenmedi.

Kompany'nin kısa süre önce geçirdiği virüs enfeksiyonundan sonra uzun süre ayakta kalmakta ve merdiven çıkmakta zorlandığı ifade edildi. 17 Ekim Cumartesi günü oynanan Leipzig maçının ardından bir kanepeye uzanmak zorunda kalan çalıştırıcının antrenmana katılamadığı belirtildi. Buna rağmen dinlenmeden aynı yoğun tempoyla işinin başına döndüğü kaydedildi.

Takım içindeki gerginlik gündemde.

Takım içindeki gerginlik gündemde.

Aktarılan nedenler arasında soyunma odasında oyuncular arasında yaşanan sorunlar da yer aldı. Teknik ekip içindeki görüş ayrılıklarının da Kompany üzerindeki baskıyı artırdığı öne sürüldü. Çalıştırıcının aynı anda çok fazla sorumluluk üstlenmesinin yükü daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

"Vücudum 'Yeter!' dedi."

"Vücudum 'Yeter!' dedi."

Kompany, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanan maçın ardından yaşadığı sağlık sorununa dair şu sözleri sarf etmişti:

'Bir antrenör olarak her zaman her şeyi yapmak istersiniz. Geçen hafta oldukça kötü bir virüs kaptım ve tabii ki vücudumu dinlemedim, sonra bir noktada vücudum 'Yeter!' dedi.'

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Bayern ve Eberl'den açıklama geldi.

Bayern ve Eberl'den açıklama geldi.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Kompany'nin hastanede kapsamlı bir muayeneden geçtiği ve tıbbi bakım altında kalmaya devam edeceği duyuruldu. Spor direktörü Max Eberl ise şu ifadeleri kullandı:

'Vincent Kompany'nin sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Bayern olarak onun hızla iyileşmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie gerekli tüm tıbbi bakımı ve desteği alıyor ve kendisine ihtiyaç duyduğu kadar zaman tanınacak.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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