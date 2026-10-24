Sergen Yalçın Göreve Başladı, Derbiyi İzleyip Arda Güler ve Çalhanoğlu'yla Görüşecek

53 yaşındaki Sergen Yalçın, A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilmişti ve TFF ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın, teknik ekibiyle birlikte milli takımın Riva'daki kampında çalışmalara başladı. Teknik heyetin ilk adım olarak takım için bir yol haritası hazırlamaya koyulduğu belirtiliyor.