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Sergen Yalçın Göreve Başladı, Derbiyi İzleyip Arda Güler ve Çalhanoğlu'yla Görüşecek

Sergen Yalçın Göreve Başladı, Derbiyi İzleyip Arda Güler ve Çalhanoğlu'yla Görüşecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 19:55
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ekibiyle birlikte Riva'daki kampta çalışmalara başladı. Yalçın'ın 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyerek milli oyuncuları yakından görmesi bekleniyor. Derbinin ardından yurt dışına çıkıp Madrid'de Arda Güler, Milano'da Hakan Çalhanoğlu ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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Yalçın Riva'da çalışmalara başladı.

Yalçın Riva'da çalışmalara başladı.

53 yaşındaki Sergen Yalçın, A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilmişti ve TFF ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın, teknik ekibiyle birlikte milli takımın Riva'daki kampında çalışmalara başladı. Teknik heyetin ilk adım olarak takım için bir yol haritası hazırlamaya koyulduğu belirtiliyor.

Yalçın derbiyi RAMS Park'ta izleyecek.

Yalçın derbiyi RAMS Park'ta izleyecek.

Sergen Yalçın'ın Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi izleyerek milli takım adaylarını sahada görmesi bekleniyor. Dev karşılaşma 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

Yalçın yıldızlarla yüz yüze görüşecek.

Yalçın yıldızlarla yüz yüze görüşecek.

Derbinin ardından yurt dışına çıkması planlanan Sergen Yalçın, ilk olarak Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Madrid'de görüşecek. Yalçın'ın bir sonraki durağı ise Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun bulunduğu Milano olacak.

Yalçın'ın ilk sınavı Belçika maçı.

Yalçın'ın ilk sınavı Belçika maçı.

Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım'ın ilk maçı 12 Kasım'da Belçika ile oynanacak. Milliler ardından 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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