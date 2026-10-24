Sergen Yalçın Göreve Başladı, Derbiyi İzleyip Arda Güler ve Çalhanoğlu'yla Görüşecek
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ekibiyle birlikte Riva'daki kampta çalışmalara başladı. Yalçın'ın 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyerek milli oyuncuları yakından görmesi bekleniyor. Derbinin ardından yurt dışına çıkıp Madrid'de Arda Güler, Milano'da Hakan Çalhanoğlu ile bir araya gelmesi planlanıyor.
Yalçın Riva'da çalışmalara başladı.
Yalçın derbiyi RAMS Park'ta izleyecek.
Yalçın yıldızlarla yüz yüze görüşecek.
Yalçın'ın ilk sınavı Belçika maçı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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