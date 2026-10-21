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Sergen Yalçın'ın Milli Takımdaki Maaşı Ortaya Çıktı: Tazminat Maddesi Dikkat Çekti

Sergen Yalçın'ın Milli Takımdaki Maaşı Ortaya Çıktı: Tazminat Maddesi Dikkat Çekti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 19:59 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 20:28
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A Millî Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna oturan 53 yaşındaki Sergen Yalçın'ın TFF ile yapacağı 4 yıllık anlaşmanın mali tablosu aydınlandı. Deneyimli çalıştırıcının yıllık 2,5 milyon euro alacağı öğrenilirken, mukaveleye olası bir TFF yönetimi değişikliği için dikkat çekici bir tazminat maddesi eklendi.

Kaynak: İbrahim Seten

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Türkiye Futbol Federasyonu ile el sıkışarak ay-yıldızlı ekibin yeni teknik patronu olan Sergen Yalçın'ın masadaki sözleşme şartları gün yüzüne çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile el sıkışarak ay-yıldızlı ekibin yeni teknik patronu olan Sergen Yalçın'ın masadaki sözleşme şartları gün yüzüne çıktı.

Daha önce resmi kanallardan başarılı teknik adamla dört yıllık bir birliktelik kurulacağı duyurulmuştu. Gelinen son noktada ise spor kamuoyunun en çok merak ettiği konu olan maaş ve sözleşme fesih detayları netlik kazandı. Gazeteci İbrahim Seten'in paylaştığı kulis bilgilerine göre, başarılı hoca Türkiye A Millî Takımı'ndaki mesaisi karşılığında senelik 2,5 milyon euro gelir elde edecek. Kontratın süresi olan dört yılın sorunsuz bir şekilde tamamlanması halinde, tecrübeli ismin toplam kazancı 10 milyon euroyu bulacak. 

Masadaki anlaşmanın en çok konuşulan detayı ise rakamlardan ziyade fesih şartlarında gizli. Mukavelede, ilerleyen dönemlerde TFF yönetiminde yaşanabilecek olası bir değişikliğe karşı özel bir tazminat ve ayrılık maddesinin bulunduğu ifade ediliyor. Bu hamle, hem yeni seçilecek federasyonun hem de teknik heyetin haklarını güvence altına alma çabası olarak yorumlanıyor. Futbolculuk yıllarında 37 defa terlettiği ay-yıldızlı formaya bu kez kulübeden yön verecek olan hoca, kariyerinde ilk defa bir millî takım yönetecek. Yıllar süren yeşil saha tecrübesini saha kenarına da başarıyla yansıtan Yalçın, antrenörlük hayatının en parlak dönemini 2020/21 sezonunda Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek yaşamıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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