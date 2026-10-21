Sergen Yalçın'ın Milli Takımdaki Maaşı Ortaya Çıktı: Tazminat Maddesi Dikkat Çekti

Daha önce resmi kanallardan başarılı teknik adamla dört yıllık bir birliktelik kurulacağı duyurulmuştu. Gelinen son noktada ise spor kamuoyunun en çok merak ettiği konu olan maaş ve sözleşme fesih detayları netlik kazandı. Gazeteci İbrahim Seten'in paylaştığı kulis bilgilerine göre, başarılı hoca Türkiye A Millî Takımı'ndaki mesaisi karşılığında senelik 2,5 milyon euro gelir elde edecek. Kontratın süresi olan dört yılın sorunsuz bir şekilde tamamlanması halinde, tecrübeli ismin toplam kazancı 10 milyon euroyu bulacak.

Masadaki anlaşmanın en çok konuşulan detayı ise rakamlardan ziyade fesih şartlarında gizli. Mukavelede, ilerleyen dönemlerde TFF yönetiminde yaşanabilecek olası bir değişikliğe karşı özel bir tazminat ve ayrılık maddesinin bulunduğu ifade ediliyor. Bu hamle, hem yeni seçilecek federasyonun hem de teknik heyetin haklarını güvence altına alma çabası olarak yorumlanıyor. Futbolculuk yıllarında 37 defa terlettiği ay-yıldızlı formaya bu kez kulübeden yön verecek olan hoca, kariyerinde ilk defa bir millî takım yönetecek. Yıllar süren yeşil saha tecrübesini saha kenarına da başarıyla yansıtan Yalçın, antrenörlük hayatının en parlak dönemini 2020/21 sezonunda Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek yaşamıştı.