Sergen Yalçın'ın Milli Takımdaki Maaşı Ortaya Çıktı: Tazminat Maddesi Dikkat Çekti
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A Millî Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna oturan 53 yaşındaki Sergen Yalçın'ın TFF ile yapacağı 4 yıllık anlaşmanın mali tablosu aydınlandı. Deneyimli çalıştırıcının yıllık 2,5 milyon euro alacağı öğrenilirken, mukaveleye olası bir TFF yönetimi değişikliği için dikkat çekici bir tazminat maddesi eklendi.
Kaynak: İbrahim Seten
Türkiye Futbol Federasyonu ile el sıkışarak ay-yıldızlı ekibin yeni teknik patronu olan Sergen Yalçın'ın masadaki sözleşme şartları gün yüzüne çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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