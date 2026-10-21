İngiliz Basını Sergen Yalçın'ın Milli Takıma Gelmesini Balotelli'yle Yaşadığı Tartışmayla Duyurdu
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İngiliz basını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'ın başına getirdiği Sergen Yalçın'ı sahadaki işiyle değil, yıllar önce yaşadığı bir tartışmayla tanıttı. The Sun'ın spor hesabı haberi, Mario Balotelli'ye 'beyinsiz' dedikten sonra kendisiyle tartışma yaşayan teknik direktörün Türkiye'nin yeni patronu olduğu şeklinde verdi.
Yalçın ile Balotelli'nin yolları ilk kez 2013'te, Yalçın televizyonda yorumculuk yaparken kesişmişti. Mesele 2021'de sahada karşılık buldu ve dünya basınında geniş yer tuttu. İngiliz basınının ilgisini çeken de ikilinin 'beyinsiz' polemiği oldu.
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The Sun, haberi Balotelli'yle yaşanan eski tartışma üzerinden verdi
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Her şey 2013'teki bir yorumla başladı, 2021'de sahada karşılık buldu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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