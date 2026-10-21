article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İngiliz Basını Sergen Yalçın'ın Milli Takıma Gelmesini Balotelli'yle Yaşadığı Tartışmayla Duyurdu

İngiliz Basını Sergen Yalçın'ın Milli Takıma Gelmesini Balotelli'yle Yaşadığı Tartışmayla Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 13:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiliz basını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'ın başına getirdiği Sergen Yalçın'ı sahadaki işiyle değil, yıllar önce yaşadığı bir tartışmayla tanıttı. The Sun'ın spor hesabı haberi, Mario Balotelli'ye 'beyinsiz' dedikten sonra kendisiyle tartışma yaşayan teknik direktörün Türkiye'nin yeni patronu olduğu şeklinde verdi. 

Yalçın ile Balotelli'nin yolları ilk kez 2013'te, Yalçın televizyonda yorumculuk yaparken kesişmişti. Mesele 2021'de sahada karşılık buldu ve dünya basınında geniş yer tuttu. İngiliz basınının ilgisini çeken de ikilinin 'beyinsiz' polemiği oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Sun, haberi Balotelli'yle yaşanan eski tartışma üzerinden verdi

The Sun, haberi Balotelli'yle yaşanan eski tartışma üzerinden verdi

The Sun'ın spor hesabı, Yalçın'ın Türkiye'nin yeni teknik direktörü olduğunu verirken başlığın merkezine Balotelli'yle yaşadığı gerginliği koydu.  Sun'ın başlığındaki 'beyinsiz' kelimesiyle, Yalçın'ın yıllar önce söylediği sözlere gönderme yapıldı.

Her şey 2013'teki bir yorumla başladı, 2021'de sahada karşılık buldu

Her şey 2013'teki bir yorumla başladı, 2021'de sahada karşılık buldu

Balotelli, 2013'te Manchester City formasıyla LA Galaxy'ye karşı oynanan hazırlık maçında topuk vuruşuyla boş kaleyi bulamamıştı. O dönem NTVSpor'da yorumculuk yapan Yalçın, bu pozisyon için Balotelli'nin beyni olmadığını söylemişti.

Yıllar sonra, Eylül 2021'de Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Balotelli attığı golün ardından Yalçın'ın bulunduğu yöne dönüp işaret parmağıyla başını gösterdi. Beşiktaş'ın 3-0 öne geçtiği maç 3-3 bitti. Yalçın maç sonunda hareketi seviyesiz bulduğunu söyledi, Balotelli ise sosyal medyadan hem beyninin hem yüreğinin olduğunu yazarak intikamını aldığını ima etti.

TFF, Yalçın'ın görevlendirilmesini Yönetim Kurulu kararıyla duyurdu

TFF, Yalçın'ın görevlendirilmesini Yönetim Kurulu kararıyla duyurdu

TFF'nin açıklamasında, Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiği belirtildi. Montella ile yollar, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste dört mağlubiyet almasının ardından ayrılmıştı.

53 yaşındaki Yalçın, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen ilk futbolcu olarak biliniyor. A Milli Takım ile 37 maça çıkıp 5 gol attı. Teknik adamlıkta ise Beşiktaş'ı 2020-21 sezonunda hem Süper Lig hem Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın