Sergen Yalçın, A Milli Takım'a Getirilmesinin Ardından İlk Kez Konuştu

Kafa Sports'un paylaştığı görüntülerde Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına getirilmesinin ardından ilk kez konuştu. Yalçın, 'Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir' dedi. 'Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici' diyen Yalçın, herkesin desteğiyle başarılı olmayı umduğunu söyledi.