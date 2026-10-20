Sergen Yalçın, A Milli Takım'a Getirilmesinin Ardından İlk Kez Konuştu

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi, Uluslar Ligi'nde üst üste dört yenilginin ardından 9 Ekim'de sona ermişti. Boşalan koltuk için Arda Turan, Şenol Güneş ve Fatih Tekke gibi isimler konuşulurken, dün gündeme Sergen Yalçın adı geldi. Yalçın'ın yorumculuk yaptığı Kafa Sports, 53 yaşındaki teknik adamın göreve getirildiğini duyurdu, Türkiye Futbol Federasyonu da ardından resmi açıklamasını yaptı. Yalçın, Beşiktaş'ı 2020-21 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası çifte şampiyonluğuna taşımıştı. Bu yılın mayıs ayında Beşiktaş'la yolları karşılıklı anlaşmayla ayrılan Yalçın, milli takımın başına geçmesinin ardından ilk kez konuştu.
Kafa Sports'un paylaştığı görüntülerde Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına getirilmesinin ardından ilk kez konuştu. Yalçın, 'Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir' dedi. 'Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici' diyen Yalçın, herkesin desteğiyle başarılı olmayı umduğunu söyledi.
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