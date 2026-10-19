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Sergen Yalçın'ın A Milli Takım İçin 'Spoiler' Vermiş: "E Hayırlı Olsun Size Program"

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım İçin 'Spoiler' Vermiş: "E Hayırlı Olsun Size Program"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 19:19
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Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için spoiler verdiği an sosyal medyada paylaşıldı. Kafa Sports YouTube kanalında yayınlanan videoda gelecek program duyurusu için Yalçın, 'E hayırlı olsun size program' ifadelerini kullandı.

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Yalçın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yalçın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği yönündeki iddialar gündemdeyken paylaşılan video, sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Candaş Tolga Işık gelecek programın duyurusunu yaparken Sergen Yalçın'ın 'E hayırlı olsun size program' dediği görüldü.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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