Sergen Yalçın'ın A Milli Takım İçin 'Spoiler' Vermiş: "E Hayırlı Olsun Size Program"
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Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü için spoiler verdiği an sosyal medyada paylaşıldı. Kafa Sports YouTube kanalında yayınlanan videoda gelecek program duyurusu için Yalçın, 'E hayırlı olsun size program' ifadelerini kullandı.
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Yalçın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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