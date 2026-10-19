Sergen Yalçın'ın A Milli Takım İçin 'Spoiler' Vermiş: "E Hayırlı Olsun Size Program"

Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği yönündeki iddialar gündemdeyken paylaşılan video, sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Candaş Tolga Işık gelecek programın duyurusunu yaparken Sergen Yalçın'ın 'E hayırlı olsun size program' dediği görüldü.