Sergen Yalçın'ın Eski Sözleri Gündemde: Montella ve Kenan Yıldız'a Sert Eleştiriler

Sergen Yalçın, milli takımın başına geçmenin Türkiye'de üstlenilebilecek en önemli görevlerden biri olduğunu belirtmiş ve bu göreve gelecek teknik adamların belirli başarı ölçütlerini karşılaması gerektiğini savunmuştu. Yalçın konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

'Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki, doğru mu? Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Lig şampiyonluğun olacak. Ya çok önemli bir başarıların olacak, bir şeyin olacak. Bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir, hiçbir başarı.'