Sergen Yalçın'ın Eski Sözleri Gündemde: Montella ve Kenan Yıldız'a Sert Eleştiriler
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için TFF ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Sergen Yalçın'ın geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın Vincenzo Montella'nın göreve getirilmesini sorguladığı sözleri ve Kenan Yıldız ile Arda Güler'i kıyasladığı yorumlar yeniden konuşulmaya başlandı. Deneyimli teknik adam milli takıma gelecek isimlerin hangi başarı ölçütlerini karşılaması gerektiğini de daha önce anlatmıştı.
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Yalçın milli takım için başarı şartı koymuştu.
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Yalçın Montella'nın başarısını sorgulamıştı.
Yalçın'dan Montella'ya jenerasyon uyarısı.
Yalçın "Bu takımı uçururuz" demişti.
Kenan Yıldız eleştirisi çok konuşuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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