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Sergen Yalçın'ın Eski Sözleri Gündemde: Montella ve Kenan Yıldız'a Sert Eleştiriler

Sergen Yalçın'ın Eski Sözleri Gündemde: Montella ve Kenan Yıldız'a Sert Eleştiriler

arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 18:58
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için TFF ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Sergen Yalçın'ın geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın Vincenzo Montella'nın göreve getirilmesini sorguladığı sözleri ve Kenan Yıldız ile Arda Güler'i kıyasladığı yorumlar yeniden konuşulmaya başlandı. Deneyimli teknik adam milli takıma gelecek isimlerin hangi başarı ölçütlerini karşılaması gerektiğini de daha önce anlatmıştı.

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Yalçın milli takım için başarı şartı koymuştu.

Yalçın milli takım için başarı şartı koymuştu.

Sergen Yalçın, milli takımın başına geçmenin Türkiye'de üstlenilebilecek en önemli görevlerden biri olduğunu belirtmiş ve bu göreve gelecek teknik adamların belirli başarı ölçütlerini karşılaması gerektiğini savunmuştu. Yalçın konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

'Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki, doğru mu? Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Lig şampiyonluğun olacak. Ya çok önemli bir başarıların olacak, bir şeyin olacak. Bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir, hiçbir başarı.'

Yalçın Montella'nın başarısını sorgulamıştı.

Yalçın Montella'nın başarısını sorgulamıştı.

Yalçın, yaklaşık iki yıl önce bir yayında konuşurken Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'ın başına getirilmesini sorgulamış ve milli takım teknik direktörlüğü için başarı kriterlerinin önemine dikkat çekmişti. İtalyan çalıştırıcı hakkında şu sözleri kullanmıştı:

'Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?'

Yalçın'dan Montella'ya jenerasyon uyarısı.

Yalçın'dan Montella'ya jenerasyon uyarısı.

Yalçın'ın Montella'ya yönelik eleştirileri teknik direktörün geçmiş başarılarıyla sınırlı kalmamıştı. Milli takım kadrosunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, Orkun Kökçü'nün milli takımdan dönüşlerinde yaşadığı moral durumuna da değinmişti. Genç ve yetenekli oyunculardan oluşan jenerasyonun doğru yönetilmesi gerektiğini savunan Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

'Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun, milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyordu. Orada bazı problemler var, söyleyeyim. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'yla falan heba etmeyin, yazık oluyor.'

Yalçın "Bu takımı uçururuz" demişti.

Yalçın "Bu takımı uçururuz" demişti.

Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında alınan yenilginin ardından bir programa katılan Yalçın, Montella'nın kadro tercihlerini ve oyun anlayışını eleştirmişti. A Milli Takım'ın elindeki oyuncu grubunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu savunan teknik adam, kendi yaklaşımına ilişkin iddialı bir ifade kullanmıştı:

'Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz.'

TFF ile Sergen Yalçın arasında prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddiaların ardından bu açıklamalar yeniden tartışılıyor. Resmî görevlendirmeye ilişkin kesin durum ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı açıklamayla belli olacak.

Kenan Yıldız eleştirisi çok konuşuldu.

Kenan Yıldız eleştirisi çok konuşuldu.

A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilen Yalçın, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansını eleştirmiş ve Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın aynı seviyede değerlendirilmemesi gerektiğini savunmuştu. Yalçın iki futbolcu arasındaki farkı şöyle anlatmıştı:

'Ya Kenan'a çok yıldız oyuncu falan diyorlar ya hiç öyle bir oyuncu değil. Hiç öyle bir oyuncu değil hem de. Arda'yla Kenan'ı yan yana koyamazsın. İkisi yan yana durmaz yani. Teraziyi şöyle yaparsan Arda burada olsun Kenan burada, terazi böyle olur bak şöyle. Arda burada olur Kenan burada olur ikisini kıyaslarsan. Çok farklı ikisi birbirinden.'

Kenan Yıldız'ın hücum performansını da eleştiren Yalçın, genç futbolcunun bire bir pozisyonlardaki etkisi ve topla yaptığı tercihler konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu. Sözlerini şöyle sürdürmüştü:

'Hücum varyasyonu olarak abi Kenan hiçbir şey yapmıyor. Ne adam geçiyor ne dripling yapıyor ne top tutuyor, aldığı topu rakibe veriyor. Bu tarz bir oyuncuya bu kadar süre katlanamazsın.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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